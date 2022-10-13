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【專家之眼】蔡英文的雙十講話：真切割與假放軟

聯合報／ 湯紹成/政治大學兼任教授
蔡英文總統發表雙十談話，談及兩岸關係，基本延續了去年所提出的「四個堅持」，強調中華民國沒有不見。記者林伯東／攝影
蔡英文總統發表雙十談話，談及兩岸關係，基本延續了去年所提出的「四個堅持」，強調中華民國沒有不見。記者林伯東／攝影

此次蔡英文的雙十講話，明確顯示出民進黨政府的用心與企圖，除了其他議題之外，其中主要就是切割中華民國，再加上放軟兩岸關係，而切割是真，放軟是假。

在中華民國方面，開頭提到兩次與結尾提到一次，蜻蜓點水，敷衍了事，而中華民國111年國慶，立即就萎縮為第73個國慶，完全與1949年以前的中華民國做切割，此乃再度顯現分離主義的主張。同時，這也一併將1947年所發生的228事件拋棄，不知綠營相關人士作何感想？

通篇講演中，台灣出現了46次。其實，台灣根本不是問題，但因是蔡英文所稱，那就立即被定調為台獨。再加上邀請日本的鼓樂隊參加表演，其實也不是問題，但是主辦單位卻特別強調是台日友好50年，也就是從1972年與日本斷交之後起算，1952年中華民國與日本復交這20年也被切割，確實莫名其妙！

難道這是在慶祝斷交?而當時兩國雖無邦交，但國民黨仍執政至2000年，那這28年也算是台日友好？其實更精準的計算方式，應該是2000年至2008年的陳水扁時期，以及2016年至今這總共15年，才能真的算是蔡英文所謂的台日友好。

另外，蔡英文不願兩岸兵戎相見，同時還有意與北京舉行談判，以尋求穩定台海的方案。其實，這就是明顯地向藍營靠攏，因為消弭戰爭與兩岸談判，一直是國民黨的主張。但九二共識是兩岸的談判基礎，而蔡英文卻絕口不提，可見其主張乃確確實實的假放軟，口惠而實不至。

尤其，此次講話中雖未直接提及兩岸互不隸屬，但這已經包含在其所謂四項堅持當中。若此，民進黨應該假其在立法院的多數，修改行政院組織法，廢棄陸委會，而由外交部來掌管兩岸關係，否則豈不牛頭不對馬嘴？同時可以檢驗是否真正符合美方反對改變現狀的政策，不然就應接受九二共識，並與北京展開談判。

另外，通篇演講未提美國，而只以民主盟友一筆帶過，確實有緩和兩岸對抗的意圖？另外，邀請宮廟團體參加國慶確實也有積極拉攏的意味，因為這些團體與大陸的交流頻繁。

最後，就是北京的反應。國台辦還是將此講話定調為兩國論，兩岸毫無交集，可見蔡英文就算有意緩和兩岸關係，但仍徒勞無功，這是否是美方的授意？值得懷疑，因為拜登有意與習近平見面，之前營造良好氛圍確實有其必要，但華府自己又放不下身段，那台灣自然可以充當代理人。再加上台灣地方選舉逼近，降低兩岸的緊張，確實也有加分作用，以降低烏克蘭戰爭慘狀所產生的效應。

因而可說，「要打仗選綠營，要和平選藍營」。如今就算俄烏交戰雙方，最後還是要和談解決爭端，而當前兩岸的僵局，絕對無法保障台灣的安全。

蔡英文 北京 兩岸關係

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