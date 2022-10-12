快訊

私立大學國際排行碾壓清交成 學者曝大學衝高分數有「門路」

李遠哲批蔡英文政見「2050淨零轉型」做不到 總統府回應了

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
中研院前院長李遠哲（左）曾經為蔡英文總統助選。 圖／聯合報系資料照片
中研院前院長李遠哲（左）曾經為蔡英文總統助選。 圖／聯合報系資料照片

中研院前院長李遠哲今天接受網路專訪，爆料他過去曾針對溫室氣體排放與蔡英文總統交換意見，但蔡總統說「2024年以後是下一代的事」，到最後他沒辦法跟蔡總統溝通，並稱蔡總統所說的「2050淨零排放（2050淨零轉型）」根本做不到。總統府發言人張惇涵今天回應，李遠哲的相關說法，與政府政策推動現況顯有落差。蔡總統上任後，大力推動「能源轉型」有目共睹，台灣更與世界同步，致力「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。

李遠哲說，他與蔡總統及去曾針對溫室氣體排放交換意見，蔡總統上任後沒有真正把社會弄好，他當時代表中央參加國際科學理事會，後來被選上當理事長，雖然大陸反對，但很多非洲國家支持台灣理念，隨後他針對溫室氣體排放相關議題與蔡總統討論，「她只說2024年以後是下一代的事，不是她的事，我說妳現在當總統，要想下一代的事，不是不是她的事，這樣不對」。

李遠哲說，大家還是沒有覺醒過來，他很失望，政治人物路線還是沒有真正醒過來，若2050要達到淨零排放，2030年要比2020年排放減半，現在已經2022年了，根本做不到，一直說產業要發展，鼓勵大家回台投資；二氧化碳不能等到2025年才淨排放，「蔡總統到最後我是沒辦法繼續跟她溝通的」。

張惇涵表示，蔡總統在10月10日國慶演講，再次強調「淨零轉型」的重要性。實際上，政府將在2030年以前投入9000億元推動淨零轉型；不僅今年3月已公布「淨零轉型的路徑圖」，行政院也已通過「氣候變遷因應法」草案，送請立法院審議。

張惇涵表示，蔡總統不只一次強調過，能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正，政府在規劃相關路徑及措施時，都含括了李遠哲所提及的範圍。而各部會也都陸續提出具體政策方案。

張惇涵並重申，誠如蔡總統在國慶日的演說，從能源轉型邁向淨零轉型，「這不只是台灣對國際社會的承諾，更是我們要共同承擔的世代責任。這對世界而言，對台灣而言，確實都是艱鉅的挑戰，需要全民共同努力，台灣也一定要成功。」

李遠哲 張惇涵 減碳

延伸閱讀

加拿大議員率團訪台參加國慶 蔡英文明接見

國慶總統府光雕展 10月6日登場

帛琉總統惠恕仁今晚抵台訪問 蔡總統明天軍禮歡迎

獨／總統府出包 送台灣之光茶葉出問題收回致歉

相關新聞

李遠哲批蔡政見「2050淨零轉型」做不到 總統府回應了

中研院前院長李遠哲今天接受網路專訪，爆料他過去曾針對溫室氣體排放與蔡英文總統交換意見，但蔡總統說「2024年以後是下一代...

鼓勵榮家長輩「性別互動交流」 退輔會明國會談榮莒室

退輔會在榮家設置「榮莒室」，滿足榮民晚年「性福 」。退輔會副主委李文忠明日將在立法院說明這項鼓勵榮家長輩「性別互動交流，...

退輔會：今年12月恢復邀請美國主流退協人員訪台

退輔會表示，該會規劃於今年12月恢復邀請美國主流退協人員訪台，以維繫提升雙方情誼。

蘇揆接見加拿大訪團 盼支持台灣加入國際組織

行政院長蘇貞昌今下午接見「台加國會議員友好協會」會長、加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛訪團一行。史葛洛表示，此行他們已了...

高端遲交不罰、疫苗過期銷毀…審計部揭衛福部五大缺失

衛福部採購新冠疫苗疑雲未解，審計部「解密」採購契約，直指5大缺失，認為衛福部未確實推估國人需求，導致疫苗過期銷毀；高端多次延遲交貨，衛福部卻不罰，疫苗採購保密30年，不公開透明引人質疑。

2022前進議會／韓國瑜助選須因地制宜 營造話題炒熱邊緣選區

雙十國慶晚上，南台灣微涼的夜風中，久違的高雄前市長韓國瑜穿著短袖裇衫，小跑步輕快上台，對著台下滿場揮舞小國旗的群眾高喊「各位鄉親、好朋友！好久不見」，全場報以熱烈掌聲回應「市長好！」 沉潛2年多復出政壇，韓國瑜仍是不少韓粉心中的「市長」，他在高雄的第一場站台輔選，選擇前故議長許崑源的女兒許采蓁競總成立大會，許采蓁今年參選高市議員，韓展現情義為第一次參選的許拉抬氣勢，果然有效提升許采蓁聲量。　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。