李遠哲批蔡英文政見「2050淨零轉型」做不到 總統府回應了

中研院前院長李遠哲今天接受網路專訪，爆料他過去曾針對溫室氣體排放與蔡英文總統交換意見，但蔡總統說「2024年以後是下一代的事」，到最後他沒辦法跟蔡總統溝通，並稱蔡總統所說的「2050淨零排放（2050淨零轉型）」根本做不到。總統府發言人張惇涵今天回應，李遠哲的相關說法，與政府政策推動現況顯有落差。蔡總統上任後，大力推動「能源轉型」有目共睹，台灣更與世界同步，致力「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。

李遠哲說，他與蔡總統及去曾針對溫室氣體排放交換意見，蔡總統上任後沒有真正把社會弄好，他當時代表中央參加國際科學理事會，後來被選上當理事長，雖然大陸反對，但很多非洲國家支持台灣理念，隨後他針對溫室氣體排放相關議題與蔡總統討論，「她只說2024年以後是下一代的事，不是她的事，我說妳現在當總統，要想下一代的事，不是不是她的事，這樣不對」。

李遠哲說，大家還是沒有覺醒過來，他很失望，政治人物路線還是沒有真正醒過來，若2050要達到淨零排放，2030年要比2020年排放減半，現在已經2022年了，根本做不到，一直說產業要發展，鼓勵大家回台投資；二氧化碳不能等到2025年才淨排放，「蔡總統到最後我是沒辦法繼續跟她溝通的」。

張惇涵表示，蔡總統在10月10日國慶演講，再次強調「淨零轉型」的重要性。實際上，政府將在2030年以前投入9000億元推動淨零轉型；不僅今年3月已公布「淨零轉型的路徑圖」，行政院也已通過「氣候變遷因應法」草案，送請立法院審議。

張惇涵表示，蔡總統不只一次強調過，能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正，政府在規劃相關路徑及措施時，都含括了李遠哲所提及的範圍。而各部會也都陸續提出具體政策方案。

張惇涵並重申，誠如蔡總統在國慶日的演說，從能源轉型邁向淨零轉型，「這不只是台灣對國際社會的承諾，更是我們要共同承擔的世代責任。這對世界而言，對台灣而言，確實都是艱鉅的挑戰，需要全民共同努力，台灣也一定要成功。」