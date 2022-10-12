快訊

私立大學國際排行碾壓清交成 學者曝大學衝高分數有「門路」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵榮家長輩「性別互動交流」 退輔會明國會談榮莒室

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會在榮家設置「榮莒室」，滿足榮民晚年「性福 」。圖／新竹榮家提供
退輔會在榮家設置「榮莒室」，滿足榮民晚年「性福 」。圖／新竹榮家提供

退輔會在榮家設置「榮莒室」，滿足榮民晚年「性福 」。退輔會副主委李文忠明日將在立法院說明這項鼓勵榮家長輩「性別互動交流， 充實晚年生活」的方案，表示目前板橋等11所榮家已規劃設置。

立法院外交及國防委員會明日邀請退輔會官員進行業務報告，由副主委李文忠率官員列席，規劃榮莒室措施的主委馮世寬請假未出席，引起關注。

業務報告表示，推動「榮莒專案」是透過多元社交活動及空間情境布置，在榮家設置「榮莒室」，鼓勵長輩合乎情、止乎禮性別互動交流，充實晚年生活，滿足身心靈需求。

報告表示，退輔會以新竹榮家為試辦機構，今年7月8日特別邀請學者及醫療專家進行研討及啟動儀式，目前板橋等11所榮家已規劃設置。

報告同時表示，退輔會開放榮家環境與資源共享，擴展社會交流，推動老幼共融，促進健康老化。主動邀請大專院校青年學生、孩童、志工進入榮家辦理團康活動及志 願服務，激發住民朝氣活力。

報告說，退輔會以馬蘭與板橋榮家辦理「青銀共居」實驗計畫，使榮家融入青年的熱情與朝氣，讓銀髮族住民長輩享有青春洋溢的創意服務，也讓青年減輕房租負擔的壓力，為青銀雙世代創造了「生活互助」等雙贏模式，未來將於其他榮家推動。

退輔會 青年 立法院

延伸閱讀

退輔會：今年12月恢復邀請美國主流退協人員訪台

蘇揆接見加拿大訪團 盼支持台灣加入國際組織

退輔會：12月恢復邀請美國主流退伍軍人協會訪台

接見加拿大訪團 游錫堃：共同捍衛自由民主價值

相關新聞

李遠哲批蔡英文政見「2050淨零轉型」做不到 總統府回應了

中研院前院長李遠哲今天接受網路專訪，爆料他過去曾針對溫室氣體排放與蔡英文總統交換意見，但蔡總統說「2024年以後是下一代...

柯志恩前鎮盛興公園開講 「藍營戰神」羅智強助陣

柯志恩陣營「廟口金能講」舞台車計畫，本周陸續前進路竹、前鎮、仁武區廟口和公園開講，和基層民眾搏感情，12日下午6點柯志恩...

蔡其昌台中舊城區造勢 痛批盧秀燕4年施政只有「兩尾」

民進黨籍台中市長蔡其昌今晚在東區樂成宮，舉辦「台中動起來！」中西東南區造勢晚會，吸引台中舊城區民眾參與；蔡其昌指出，台中...

鼓勵榮家長輩「性別互動交流」 退輔會明國會談榮莒室

退輔會在榮家設置「榮莒室」，滿足榮民晚年「性福 」。退輔會副主委李文忠明日將在立法院說明這項鼓勵榮家長輩「性別互動交流，...

退輔會：今年12月恢復邀請美國主流退協人員訪台

退輔會表示，該會規劃於今年12月恢復邀請美國主流退協人員訪台，以維繫提升雙方情誼。

蘇揆接見加拿大訪團 盼支持台灣加入國際組織

行政院長蘇貞昌今下午接見「台加國會議員友好協會」會長、加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛訪團一行。史葛洛表示，此行他們已了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。