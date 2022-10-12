鼓勵榮家長輩「性別互動交流」 退輔會明國會談榮莒室

退輔會在榮家設置「榮莒室」，滿足榮民晚年「性福 」。退輔會副主委李文忠明日將在立法院說明這項鼓勵榮家長輩「性別互動交流， 充實晚年生活」的方案，表示目前板橋等11所榮家已規劃設置。

立法院外交及國防委員會明日邀請退輔會官員進行業務報告，由副主委李文忠率官員列席，規劃榮莒室措施的主委馮世寬請假未出席，引起關注。

業務報告表示，推動「榮莒專案」是透過多元社交活動及空間情境布置，在榮家設置「榮莒室」，鼓勵長輩合乎情、止乎禮性別互動交流，充實晚年生活，滿足身心靈需求。

報告表示，退輔會以新竹榮家為試辦機構，今年7月8日特別邀請學者及醫療專家進行研討及啟動儀式，目前板橋等11所榮家已規劃設置。

報告同時表示，退輔會開放榮家環境與資源共享，擴展社會交流，推動老幼共融，促進健康老化。主動邀請大專院校青年學生、孩童、志工進入榮家辦理團康活動及志 願服務，激發住民朝氣活力。

報告說，退輔會以馬蘭與板橋榮家辦理「青銀共居」實驗計畫，使榮家融入青年的熱情與朝氣，讓銀髮族住民長輩享有青春洋溢的創意服務，也讓青年減輕房租負擔的壓力，為青銀雙世代創造了「生活互助」等雙贏模式，未來將於其他榮家推動。