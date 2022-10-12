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退輔會：今年12月恢復邀請美國主流退協人員訪台
退輔會表示，該會規劃於今年12月恢復邀請美國主流退協人員訪台，以維繫提升雙方情誼。
立法院外交及國防委員會明日邀請退輔會官員進行業務報告，由副主委李文忠率官員列席。
送抵立法院報告表示，退輔會派遣兩官員駐美，積極參與國際退協組織，累積交流能量 ，已赴班寧堡軍人公墓悼念二戰期間在美國飛訓殉職的5位空軍先烈，並訪視華府榮光會等旅美 榮光聯誼會，表達政府對旅居海外榮民眷關懷。
退輔會表示，為維持國際退協堅實友誼，該會由兩位副主任委員於 今年7、8月積極拜會退伍軍人協會等組織與團體出席美國主流退伍軍人協會年會，爭取持續 通過各項友我決議文，遞交美國國會及政府，建立聯繫管道，深化與交流。
退輔會說，該會規劃於今年12月恢復邀請美國主流退協訪台行 程，維繫提升雙方情誼，深耕退輔事務，並分享退 輔精進觀念，以期提供榮民眷與時俱進的服務。
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