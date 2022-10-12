蘇揆接見加拿大訪團 盼支持台灣加入國際組織

行政院長蘇貞昌今下午接見「台加國會議員友好協會」會長、加拿大眾議院國貿委員會主席史葛洛訪團一行。史葛洛表示，此行他們已了解到更多有關台加「投資促進暨保障協議（FIPA）」，回國後將在國會持續推動，使其能成真。

蘇貞昌致詞時表示，感謝史葛洛與訪問團成員在國會多次為台灣發聲，加拿大政府數度在各種場合支持台灣加入國際組織，並表態反對中共軍機、軍艦騷擾，單方面破壞地區穩定和平的種種行為，對此他表示肯定與感謝。

蘇貞昌指出，中共軍機不斷擾台，但台灣民眾不憂不懼，大家仍過著正常生活，並且推動經濟發展，訪團此行可以作為見證。台加關係密切，對自由民主及人權價值認同有相同的理念。

他表示，盼訪團回國後，能多促進彼此的貿易關係、促成經貿談判，有利雙方互惠互利，並持續支持台灣加入國際組織。

史葛洛致詞時表示，她睽違6年再訪台灣，十分佩服台灣，尤其台北市的市容乾淨整齊，交通管理也非常完善；這次也體驗桃園機場新的航廈，更讚桃機可說是全世界最好的機場之一。

史葛洛說，加拿大有許多人一再提及，台加雙邊貿易投資保障、倡議協定，以及台灣想要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的意願等，此行訪團已了解更多FIPA與CPTPP的細節，待返國後將在國會持續推動，期盼兩者都能成真。