快訊

新竹「超正里長參選人」辣照曝光 她曝科技業轉戰選里長原因

在陸大學任教10年...他考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

陳其邁成立商圈後援會 稱高雄不是好命的城市 要靠實實在在打拚

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，授旗給後援會幹部。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，授旗給後援會幹部。記者林巧璉／攝影

高雄市長陳其邁拚連任，今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，副總統賴清德特地南下助講，黨籍市議員參選人也全員到齊，展現團結氣勢。陳其邁致詞說，自己是在地市長一定會跟高雄人站在一起，為這座偉大的城市拚命。

陳其邁致詞時說，這是首次高雄市長選舉商圈聯合成立後援會，自己內心非常感動和感謝。自己兩年前上任，兩年拚四年，又遇台灣疫情，「從第一天當市長就在拚防疫，連昨天都開防疫會議至晚上九點。」自己在防疫、振興商圈和市場用心計較。自己上任後商圈爭取行銷費用增加，已增加至一千萬，不夠就跟中央爭取預算，這兩年中央已補助1.4億。

陳其邁說，高雄從來不是好命的城市，靠的是實實在在、腳踏實地做事，希望大家能給自己再一次機會，「再拚四年高雄起飛」。陳其邁強調自己是在地市長，一定會跟大家站在一起。

為了活化菜市場，也推動讓年輕人進到商圈創業，讓市場有新的活力。鹽埕第一市場、苓雅市場等都有年輕人進駐。疫情期間攤商最辛苦，也因此市府推動規費免費，現在則是減半，此項政策也只有高雄有。面對未來疫情慢慢回穩，我們還有很多需要努力的地方。

會場也播放4分鐘短片，陳其邁以感性的口白緩緩說出「高雄有你真好」，主打「美還要更美」，影片中呈現這兩年高雄的盛大活動，包括國慶焰火、無人機展演、高雄流行音樂中心、文博會台灣IP、熱氣球活動等。

陳其邁幾乎全程未看稿細數上任後的政績，連同數字等細節都倒背如流。他說，商圈告訴他疫情期間相當辛苦，「該做我們就馬上做，商圈夜市券大約花費4千萬，協助攤商走過疫情低谷。」他說，在旗津受到疫情衝擊，「我去年過年就在旗津過，也二話不說推出旗津券。」市府一定會當大家的後盾。

高雄市長陳其邁今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，場面聲勢浩大。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，場面聲勢浩大。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，場面聲勢浩大。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，場面聲勢浩大。記者林巧璉／攝影

陳其邁 疫情 高雄市長

延伸閱讀

賴清德助講 稱陳其邁已是稀有的「醫師市長」

莫拉克風災讓吉雷米決心當台灣人 陳其邁曝兩人共通點

高市議會定期會閉幕 議長感謝「這兩個男人」

韓國瑜重提愛情摩天輪 陳其邁：歡迎多來看高雄轉變

相關新聞

朱立倫：民進黨執政「四大任性」 造成台灣最大危機

國民黨主席朱立倫今於中常會表示，民進黨長期以來掏空中華民國，把中華民國虛擬化，甚至用台灣國慶日來取代，讓國人非常痛心；對...

陳其邁成立商圈後援會 稱高雄不是好命的城市 要靠實實在在打拚

高雄市長陳其邁拚連任，今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，副總統賴清德特地南下助講，黨籍市議員參選人也全員到齊，展...

賴清德助講 稱陳其邁已是稀有的「醫師市長」

高雄市長陳其邁拚連任，今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，副總統賴清德特地南下助講，黨籍市議員參選人也全員到齊，展...

明國境解封 張善政：蔡英文鄭文燦應放下選舉重視防疫

明天是國境解封首日，蔡英文總統將到桃園機場，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也將隨行。國民黨桃園市長參選人張善政晚間出席國民黨...

2022前進議會／韓國瑜助選須因地制宜 營造話題炒熱邊緣選區

雙十國慶晚上，南台灣微涼的夜風中，久違的高雄前市長韓國瑜穿著短袖裇衫，小跑步輕快上台，對著台下滿場揮舞小國旗的群眾高喊「各位鄉親、好朋友！好久不見」，全場報以熱烈掌聲回應「市長好！」 沉潛2年多復出政壇，韓國瑜仍是不少韓粉心中的「市長」，他在高雄的第一場站台輔選，選擇前故議長許崑源的女兒許采蓁競總成立大會，許采蓁今年參選高市議員，韓展現情義為第一次參選的許拉抬氣勢，果然有效提升許采蓁聲量。　

呼應蔡總統國慶講話 賴清德：站穩「四個堅持」立場

副總統賴清德今天下午出席「國立聯合大學50周年校慶論壇」，他致詞時呼應蔡英文總統今年的國慶講話，強調面對挑戰與危機，政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。