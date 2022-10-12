陳其邁成立商圈後援會 稱高雄不是好命的城市 要靠實實在在打拚

高雄市長陳其邁拚連任，今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，副總統賴清德特地南下助講，黨籍市議員參選人也全員到齊，展現團結氣勢。陳其邁致詞說，自己是在地市長一定會跟高雄人站在一起，為這座偉大的城市拚命。

陳其邁致詞時說，這是首次高雄市長選舉商圈聯合成立後援會，自己內心非常感動和感謝。自己兩年前上任，兩年拚四年，又遇台灣疫情，「從第一天當市長就在拚防疫，連昨天都開防疫會議至晚上九點。」自己在防疫、振興商圈和市場用心計較。自己上任後商圈爭取行銷費用增加，已增加至一千萬，不夠就跟中央爭取預算，這兩年中央已補助1.4億。

陳其邁說，高雄從來不是好命的城市，靠的是實實在在、腳踏實地做事，希望大家能給自己再一次機會，「再拚四年高雄起飛」。陳其邁強調自己是在地市長，一定會跟大家站在一起。

為了活化菜市場，也推動讓年輕人進到商圈創業，讓市場有新的活力。鹽埕第一市場、苓雅市場等都有年輕人進駐。疫情期間攤商最辛苦，也因此市府推動規費免費，現在則是減半，此項政策也只有高雄有。面對未來疫情慢慢回穩，我們還有很多需要努力的地方。

會場也播放4分鐘短片，陳其邁以感性的口白緩緩說出「高雄有你真好」，主打「美還要更美」，影片中呈現這兩年高雄的盛大活動，包括國慶焰火、無人機展演、高雄流行音樂中心、文博會台灣IP、熱氣球活動等。