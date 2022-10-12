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賴清德助講 稱陳其邁已是稀有的「醫師市長」
高雄市長陳其邁拚連任，今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，副總統賴清德特地南下助講，黨籍市議員參選人也全員到齊，展現團結氣勢。賴清德說，放眼望去民進黨政治人物只剩自己和陳其邁是醫師，「其邁這樣的稀有動物要請大家力挺，不只連任，還要催高票數！」
賴清德笑說，這次一定要連任，「上次該贏沒有贏，我還因此辭行政院長！」這一次陳其邁一定要用全台灣最高票當選。賴清德強調陳是「醫師市長」，誇陳其邁防疫成績優異，不只疫苗注射率高，也採用日本宇美町接種法，更優先推動防疫得來速，也造就陳其邁防疫滿意度高達9成。
賴清德表示，放眼望去自己才發現民進黨內，只剩自己和賴清德有醫師身分，也因為陳其邁是醫師，又當過行政院副院長，做防疫是用國家等級在做。賴也誇陳其邁很會「顧家」，去年高雄營利事業銷售額統計突破5.5兆元，比2020年增加逾1兆元，除了創下高雄市紀錄，也是全國之冠。最重要的是去年整年沒有借錢，還有盈餘2800萬元，「實在看不出來陳其邁會做事又會顧家，點燈火都不一定好找！」
賴清德也提及，蔡英文總統非常重視高雄發展，陳其邁現在手上被蔡英文和行政院長蘇貞昌交付的建設經費超過2千億元。高雄已從過去重工業城市，慢慢蛻變成有自信、美麗兼具人文的城市。
賴說，年底的選舉不只是為了高雄發展需要陳其邁帶領，也是展現未來台灣在複雜國際局勢中的定位，這場選舉希望大家都要支持民進黨提名的候選人，全民當蔡英文後盾，讓她有更好的民意基礎面對海內外的挑戰，「這次選舉一定要全壘打！」。
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