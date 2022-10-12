快訊

新竹「超正里長參選人」辣照曝光 她曝科技業轉戰選里長原因

在陸大學任教10年...他考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

呼應蔡總統國慶講話 賴清德：站穩「四個堅持」立場

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午出席「國立聯合大學50周年校慶論壇」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午出席「國立聯合大學50周年校慶論壇」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午出席「國立聯合大學50周年校慶論壇」，他致詞時呼應蔡英文總統今年的國慶講話，強調面對挑戰與危機，政府仍然秉持和平、對等、民主、對話等4個原則，也將持續站穩「四個堅持」的立場，希望能團結國人，一起為台灣的經濟、社會、民主、國防，打造更精實的「四大韌性」。

賴清德致詞時表示，聯合大學在1972年創立，是苗栗縣唯一的國立大學。這幾年來，在校長李偉賢帶領之下，秉持創新教學、跨域研究、鏈結產業、接軌國際等四大理念，不斷轉型成長，從早期以工業為主軸的聯合工專，到今日研究及實務並重的綜合大學，50年來為國家培育超過7萬多名優秀人才，貢獻良多。

賴清德也指出，聯合大學也積極與台灣的產業界合作，就是希望孩子能夠「做中學、學中做」，藉由產學合作，縮短學用落差，對於孩子們的韌性及面對問題的挑戰能力，都有很大的幫助。

賴清德提到，蔡總統在今年國慶演說中，特別感謝全體國人共同防疫，守護國人健康，也守住台灣經濟。事實上，目前國際局勢非常複雜，除了疫情在這兩、三年來衝擊全球，地緣政治衝突也越演越烈，包括俄羅斯侵略烏克蘭，中國在東海、南海擴軍及在台海進行軍事演習，「面對這樣的挑戰與危機，我們仍然秉持和平、對等、民主、對話等4個原則」，持續站穩「四個堅持」的立場，希望能團結國人，一起為台灣的經濟、社會、民主、國防，打造更精實的「四大韌性」。

賴清德認為，要達成這樣的目標，必須要靠政府與學界、產業界及台灣社會共同努力，才有辦法給下一代一個更好的國家，也給國際社會一個更好的台灣。

賴清德 國慶 蔡英文

延伸閱讀

賴清德今晚5度站台力挺他 蔡其昌選前之夜地點出爐

賴清德呼籲打造「經濟、社會、民主、國防」四大特性

賴清德今第5度到台中站台 蔡其昌分析為他輔選3理由

綠重兵集結北台灣 蔡英文、賴清德本周再與林佳龍合體

相關新聞

朱立倫：民進黨執政「四大任性」 造成台灣最大危機

國民黨主席朱立倫今於中常會表示，民進黨長期以來掏空中華民國，把中華民國虛擬化，甚至用台灣國慶日來取代，讓國人非常痛心；對...

賴清德助講 稱陳其邁已是稀有的「醫師市長」

高雄市長陳其邁拚連任，今晚成立「大高雄商圈市場攤販挺邁後援會」，副總統賴清德特地南下助講，黨籍市議員參選人也全員到齊，展...

明國境解封 張善政：蔡英文鄭文燦應放下選舉重視防疫

明天是國境解封首日，蔡英文總統將到桃園機場，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也將隨行。國民黨桃園市長參選人張善政晚間出席國民黨...

鄭運鵬談參選心路歷程 批張善政高姿態選民會比較

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今晚上「POP大國民」接受主持人蔡詩萍專訪，被問及新竹前市長林智堅因論文抄襲案自動退選的風波是...

李俊俋批沒編預算蓋社宅只靠中央 嘉市府這樣回應了

藍綠交鋒居住正義議題，民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天批，市長黃敏惠沒編預算興建社會住宅，只靠中央跟不上房價上漲腳步；他當...

2022前進議會／韓國瑜助選須因地制宜 營造話題炒熱邊緣選區

雙十國慶晚上，南台灣微涼的夜風中，久違的高雄前市長韓國瑜穿著短袖裇衫，小跑步輕快上台，對著台下滿場揮舞小國旗的群眾高喊「各位鄉親、好朋友！好久不見」，全場報以熱烈掌聲回應「市長好！」 沉潛2年多復出政壇，韓國瑜仍是不少韓粉心中的「市長」，他在高雄的第一場站台輔選，選擇前故議長許崑源的女兒許采蓁競總成立大會，許采蓁今年參選高市議員，韓展現情義為第一次參選的許拉抬氣勢，果然有效提升許采蓁聲量。　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。