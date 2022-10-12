呼應蔡總統國慶講話 賴清德：站穩「四個堅持」立場

副總統賴清德今天下午出席「國立聯合大學50周年校慶論壇」，他致詞時呼應蔡英文總統今年的國慶講話，強調面對挑戰與危機，政府仍然秉持和平、對等、民主、對話等4個原則，也將持續站穩「四個堅持」的立場，希望能團結國人，一起為台灣的經濟、社會、民主、國防，打造更精實的「四大韌性」。

賴清德致詞時表示，聯合大學在1972年創立，是苗栗縣唯一的國立大學。這幾年來，在校長李偉賢帶領之下，秉持創新教學、跨域研究、鏈結產業、接軌國際等四大理念，不斷轉型成長，從早期以工業為主軸的聯合工專，到今日研究及實務並重的綜合大學，50年來為國家培育超過7萬多名優秀人才，貢獻良多。

賴清德也指出，聯合大學也積極與台灣的產業界合作，就是希望孩子能夠「做中學、學中做」，藉由產學合作，縮短學用落差，對於孩子們的韌性及面對問題的挑戰能力，都有很大的幫助。

賴清德提到，蔡總統在今年國慶演說中，特別感謝全體國人共同防疫，守護國人健康，也守住台灣經濟。事實上，目前國際局勢非常複雜，除了疫情在這兩、三年來衝擊全球，地緣政治衝突也越演越烈，包括俄羅斯侵略烏克蘭，中國在東海、南海擴軍及在台海進行軍事演習，「面對這樣的挑戰與危機，我們仍然秉持和平、對等、民主、對話等4個原則」，持續站穩「四個堅持」的立場，希望能團結國人，一起為台灣的經濟、社會、民主、國防，打造更精實的「四大韌性」。

賴清德認為，要達成這樣的目標，必須要靠政府與學界、產業界及台灣社會共同努力，才有辦法給下一代一個更好的國家，也給國際社會一個更好的台灣。