觀旅界超過2千人成立後援會力挺 林佳龍：4年編100億元觀光基金

國門將在明天開放，觀光旅宿交通運輸支持林佳龍後援會今天成立，觀旅界超過2千人今天出席後援會，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，這幾天大家感受到「橘色惡魔」的威力，他會在新北率先做起，向日本高校生、姐妹友好城市發起來台旅行，政府應加碼補助，新北市未來也會編列4年100億觀光發展基金。

「給彼此一個掌聲」，林佳龍致詞時指出，今天能夠在此相聚是感動的一刻，大家一起撐到今天，明天國門就要開放，能夠在國門開放前一天，組成觀光旅宿交通運輸後援會，大家心情一定五味雜陳。「回首過去因為新冠肺炎疫情全球蔓延，差一點滅頂，我們撐過來了」，相信能迎接美好的明天。

林佳龍說，他最近將這幾年與觀旅界共同奮鬥的體驗寫成新書，紀錄在這三年來走過的路，人是活在希望裡，沒有更好的明天，沒辦法度過煎熬的兩年九個月。

林佳龍表示，比起全世界，台灣人算比較幸運，政府、民間以及各個產業領導者都是台灣隊，過程有非常多辛酸委屈、不為外人知的點點滴滴，我們不只是要回顧，更要展望未來，展現「拍斷手骨顛倒勇」的台灣人精神。

台灣觀光協會會長葉菊蘭分享，之前林佳龍擔任交通部長時，每天都和上千位業者傳 LINE 溝通，親自回應業者的需求，甚至半夜還在回覆訊息，非常認真。反觀現任新北市長，遇到問題或負面事件，就是閃躲、不願正面回應，缺乏身為地方首長應有的真誠。

觀光後援會總會長、中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，自己並沒有黨派，只支持會做事的人，所以林佳龍出來參選，他就號召同業友人一起站出來相挺，很多同業告訴他「自己是支持國民黨的」，但都願意站出來支持林佳龍。

桃園市長、林佳龍競選辦公室總督導鄭文燦指出，林佳龍在交通部長任內已經證明自己是跟產業及人民站在一起，未來新北需要交通大建設，許多交通改善計畫都需要跟中央搭配，林佳龍能和中央執政團隊合作無間，絕對能讓新北大翻新，未來不只有觀光旅遊業受惠，新北整體發展也一定更加速。