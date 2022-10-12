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獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

去年Alpha爆發確診暴增 侯友宜透露：新北一度只剩7張病床

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局今日發布「疫無反顧 勇敢先行-新北市COVID居家照護」影片，並感謝當時眾多醫院、診所及藥局的協助。記者劉懿萱／攝影
新北市衛生局今日發布「疫無反顧 勇敢先行-新北市COVID居家照護」影片，並感謝當時眾多醫院、診所及藥局的協助。記者劉懿萱／攝影

國境明日即將開放，回顧過去抗疫點滴，新北市長侯友宜今致詞說，去年Alpha爆發時，新北專責病床一度只剩下7床，「我心想慘了，明天醫院送不進去了」，但幸好隔天出院比進院人多，疫情也逐步趨緩。如今走過沒有口罩、快篩、疫苗及市民離去卻沒人送行的歲月，雖然現在疫情並未結束，但仍感謝急救專責病房、診所藥局配合並肩作戰。

新北市衛生局今日發布「疫無反顧 勇敢先行-新北市COVID居家照護」影片，透過第一線服務的分享，從基層診所、藥師、提供居家服務人員及民眾個案，細數新北市推出居家照護、快篩陽視同確診的過程。

侯友宜致詞說，新北市只要疫情爆發，就是全台疫情重中之重，加上新北又跟台北市同為醫療區，多數公立醫院都在新北市，新北只有新北聯醫，其他要靠其他私立醫院，若沒有團隊合作無法撐到今天。侯回想過去感觸良多，因為回憶讓我們更精進，有哪些人給我們很多的幫忙，才知道哪些是站在一起的兄弟，面對未來才知道下一步怎麼做。

侯友宜提到，去年Alpha爆發時，疫情一下子爆發讓我們瞬間找不到方向，光trace系統就把大家搞死，自己常中央疫情指揮官通電話，才知道校正回歸，但一天校正回歸的數量比當天確診數還多，這些都要去檢討。今年也一樣碰上這些問題，居隔單也是讓第一線暈頭轉向。

侯友宜說，當時集中檢疫中心在中央權責下，新北開不出量能，市民被送到中南部去，是自己心中的痛，便發誓要開出最多房，今年開到1368房，專責病房也開到最大量。侯回憶，過去Alpha爆發時，自己有天算病房數只剩7床，「我心想慘了，明天醫院送不進去了」，幸好隔天出院比進院人多，疫情也逐步趨緩。

侯友宜說，如今走過沒有口罩、快篩、疫苗及市民離去卻沒人送行的歲月，那是最慘痛的教訓，自己身為新北市長要好好反省自己。新北率先做居家照護，當時指揮官陳時中還不相信我們敢做，快篩陽是同確診也是我們給中央建議，雖多等25天，但中央地方同心齊力，也很感謝急救專責病房、診所藥局配合並肩作戰。

亞東醫院內科部主任楊如燁表示，提早做居家照護是正確決策，醫院從一開始幾百例個案，規畫操演流程，讓我們可以在比較少損傷的情況下度過疫情高峰，將醫院保留給中重症個案，不會壓垮醫療資源。

輔大醫院護理部副主任宋建美說，今年4月開始試辦居家照護時，新北市就先請各家醫院預估每日確診個案，假設超過2萬人各家醫院要如何因應，沒想到5月就突破2萬人，還好有先推行居家照護，不然以目前醫療資源，開再多專責病房應該都不夠用。

新北市衛生局今日發布「疫無反顧 勇敢先行-新北市COVID居家照護」影片，並感謝當時眾多醫院、診所及藥局的協助。記者劉懿萱／攝影
新北市衛生局今日發布「疫無反顧 勇敢先行-新北市COVID居家照護」影片，並感謝當時眾多醫院、診所及藥局的協助。記者劉懿萱／攝影
新北市衛生局今日發布「疫無反顧 勇敢先行-新北市COVID居家照護」影片，並感謝當時眾多醫院、診所及藥局的協助。記者劉懿萱／攝影
新北市衛生局今日發布「疫無反顧 勇敢先行-新北市COVID居家照護」影片，並感謝當時眾多醫院、診所及藥局的協助。記者劉懿萱／攝影

新北市長 疫情 居家照護

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