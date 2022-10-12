大巨蛋安全審查過關 預計明年農曆年前完工 年中試營運

內政部次長花敬群昨晚在臉書表示，遠雄大巨蛋的排煙審查，遠雄遲至上月才配合送審，防火避難層及排煙測試審查昨天已審查通過。北市府發言人陳智菡今天表示，接下來只要審查通過的書函送出委員會，一切程序完備後，大巨蛋預計半年時間，就可以安全面目跟大家見面，推估應該差不多明年6月，就可望試營運。

陳智菡、北市府體育文化園區籌備處副執行長陳世浩今天下午說明大巨蛋進度。陳世浩表示，目前大巨蛋的施工進度約97%，昨天內政部的排煙測試審查通過，只要內政部正式認可函送到北市府，市府就會由建管處進行第四次變更，預期這部分可在兩周內同意，之後就可依照通過變更的案子，後續施工，預估大巨蛋明年1、2月農曆年前完工，完工後還有初勘驗程序，預計明年5、6月可取得使照。

陳世浩說，北市府樂觀推估，大巨蛋可望在明年年中營運，第一場比賽也如大家所期待，希望辦一個棒球賽。

不過陳智菡也提到，大巨蛋案如果不是中央卡關，很多程序早就已經過了，包含五月時，營建署同意遠雄送進來的防火避難層B1「有原則性認可」；接下來又卡消防署的排煙審查，表示一併審查才能通過，昨天內政部的審查委員會已經同意備查，接下來只要送出委員會，一切程序完備後，相信大巨蛋可以以安全面目跟大家見面。

至於遠雄有申請國賠一事，陳世浩說，北市府有跟遠雄溝通，基本上遠雄不排除同意撤回國賠，因為現在遠雄還有兩件事，與北市府審議、議約中，包括未來營運期間的投資執行企畫書，另一則是權利金議約，北市府與遠雄已經開過好幾次會議，幾乎快達成共識，只要達成共識後，遠雄承諾將撤回國賠訴訟案。

對於內政部次長花敬群批柯市府包庇遠雄，陳智菡則批花敬群荒腔走板，表示北市府監督遠雄大巨蛋非常嚴格，但內政部的審查標準，其實很多都超過國家標準的檢驗規格，包括排煙測試涉及煙控模擬，原本國家標準裡，沒有規範到能見度部分，但委員會要求能見度要有10公尺以上，這是完全超過國家標準的規格。