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接見加拿大訪團 游錫堃：共同捍衛自由民主價值

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
立法院長游錫堃下午接見加拿大眾議院國貿委員會主席暨加台議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）一行8人。記者侯俐安／攝影
立法院長游錫堃下午接見加拿大眾議院國貿委員會主席暨加台議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）一行8人。記者侯俐安／攝影

立法院長游錫堃下午接見加拿大眾議院國貿委員會主席暨加台議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）一行8人。游錫堃感謝加拿大國會對台灣的支持，期待未來深化雙邊關係，共同捍衛自由民主價值及全球和平穩定發展。史葛洛說也說，加拿大總理與政府都了解台灣非常想加入世界衛生組織，加拿大國會也通過諸多決議，支持台灣參與各項國際組織與活動，將持續努力達到目標。

這是新冠肺炎疫情爆發後，加拿大國會訪台首發團。游錫堃致詞時表示，加拿大眾議院衛生委員會、交通委員會與外交委員會接續通過決議支持台灣參與WHA與ICAO大會。貴國杜魯道總理也已連續三年在國會公開表達支持我國參與「世界衛生大會」，在此謹代表台灣國會表達對貴國國會及政府的感謝之意。

游錫堃說，加拿大總理杜魯道對中國的戰狼外交及霸權崛起深度理解，公開呼籲全球志同道合的國家應該團結起來，避免被中國分化。中國除了長期打壓台灣的國際空間，也將手伸入他國內政，加拿大前外交人員康明凱與商人斯帕弗曾遭中國關押一千多個日子，「對內壓迫，對外擴張」已經成為中共霸權崛起後的常態。

游錫堃說，中國一再引用「開羅宣言」與「波茨坦宣言」，聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」。事實上，以上兩個宣言都只是表達二戰期間同盟國的意願而己；戰後，全球48個國家簽訂，於1952年4月28日生效的「舊金山和約」，才是正式處理台灣地位的國際法律架構。

他說，根舊金山和約第2條，「日本放棄台灣、澎湖、南沙群島與西沙群島的一切權利、權利名義與要求」，內容並沒有提及台灣的主權歸屬。其後，依國民主權與聯合國憲章民族自決原理，台灣已經成為主權獨立的國家。因此，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。

史葛洛對疫情嚴峻期間給予加拿大協助表達感謝。她說，，台加雙邊貿易每年高達數十億，在重申印太戰略重要性時，希望能夠親眼獲得第一手資訊，促進經貿往來。加拿大總理與政府也都深深了解台灣非常想加入世界衛生組織等，國會中也通過諸多決議支持台灣，參與各項國際組織與活動。將持續努力達到上述目標。

加拿大 游錫堃

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