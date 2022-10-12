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朱立倫：民進黨執政「四大任性」 造成台灣最大危機

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今於中常會表示，民進黨長期以來掏空中華民國，把中華民國虛擬化，甚至用台灣國慶日來取代，讓國人非常痛心；對於蔡英文總統國慶演說提到「四大韌性」，朱認為，應該是民進黨執政6年多來「任性妄為」的「四大任性」，造成台灣今天最大的危機。

朱立倫表示，前天是中華民國111年的國慶，當天一早在中央黨部前廣場舉行升旗典禮，國民黨都記得國民黨是創建中華民國的政黨，永遠捍衛中華民國、永遠守護民主自由、永遠維護區域和平，這是我們三大中心目標，也是最重要的責任。

朱立倫提到，當天他前往總統府參加國慶大典時感受到，民進黨長期以來掏空中華民國，把中華民國虛擬化，「不見了」，甚至直接用台灣國慶日來取代，這是讓國人非常痛心的事情。

朱立倫並指出，蔡總統用口號治國不是新聞，當天蔡總統於國慶演說提到「四大韌性」，包括台灣的經濟發展、社會安全、民主自由、國防戰力等，這些全民都有共識、朝野也都很清楚；但他認為應該是民進黨執政6年多來「任性妄為」的「四大任性」，首先，民進黨任由國內房價高漲、薪水不漲，年輕人買不起房子，房價所得比創下新高，全台平均要不吃不喝近十年才能買得起房子，「蔡總統，這是您的經濟發展任性妄為的結果」。

朱立倫進一步表示，其次，任由治安惡化，今天都可以殺警察，且判了死刑卻被凍結、不執行，社會正義無法獲得伸張、社會道德淪喪，治安惡化嚴重，這是社會安全嗎？

第三、民主自由方面，朱立倫說，任由民進黨各派系掌控媒體、任由網軍攻擊所有民眾、任由民進黨操控言論自由，甚至限制言論自由，這是民進黨任性之下的民主自由，還是台灣民主自由幾十年來最黑暗的時期？第四個任性是國家安全，任由兩岸關係惡化無法解決，不能和平交流對話，任由年輕人將來可能要上戰場，全民陷入戰爭的風險之中，對區域的安全是不負責「任性作為」。他強調，這四大「任性」才是台灣當前最大的危機。

朱立倫指出，蔡總統提出四大韌性的口號，但不客氣地講，「四大任性」才是造成台灣今天最大的危機。他強調，國民黨是最負責任的政黨，不但希望國家安全，也希望民主自由越來越好，希望整個社會安全網，包括資安、公安等都能做得更好，更希望經濟發展的果實是全民公平共享，這是國民黨創黨的精神，也是我們堅定的立場，「為人民拚好日子是國民黨最重要的目標」。

民進黨 朱立倫 蔡英文

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