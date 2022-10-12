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蔡總統：台灣社會充滿韌性 深受世界肯定

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡總統表示，台灣社會充滿韌性，深受世界肯定。本報系資料照
蔡總統表示，台灣社會充滿韌性，深受世界肯定。本報系資料照

民進黨今天中常會邀請淡江大學產經系教授蔡明芳，以「20大前後，中國經濟情勢與一帶一路後續效應」為題進行專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統聽取報告後表示，威權主義擴張給世界帶來的衝擊，讓國際社會更認知到，台灣在經濟韌性和民主深化的努力，一個充滿韌性的社會和擁有韌性的人民，才能深化民主、鞏固安全、發展經濟，這是台灣和中國最大的不同，也是世界肯定台灣最重要的價值與意義。

蔡總統指出，面對國際通膨及全球經濟衰退風險，以及烏俄戰爭仍然持續等國際政經變局，政府對相關情況密切監控、持續觀察、隨時因應。政府以源頭管理，來管控通膨、穩定民生經濟，更以強化經濟韌性為具體回應。台灣的經濟不僅逆勢成長、成功吸引世界各國投資，更有餘力償還政府債務，為下一代留下財政更健全的國家。

蔡總統表示，因應國際供應鏈重構的變局，台灣半導體產業領先全球，成為關鍵的供應者，但仍然要站穩腳步，鞏固優勢。同時，也要持續強化關鍵基礎設施的安全，務必讓運作能夠穩定；並且要持續連結新南向、印太及中東歐等民主盟邦，促進全球供應鏈和通路體系的韌性。

通膨 半導體

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