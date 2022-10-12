談中共廿大後台海局勢 國安局長陳明通：戰爭威脅仍存在

中共將舉行廿大，國安局長陳明通上午在立法院表示，廿大前中共力主維穩，廿大後對台試圖統一力道仍將加大力道，中共只要不放棄武力對台，戰爭的威脅一定存在。

陳明通上午應邀列席立法院外交及國防委員會就「台海最新情勢分析」提出報告。國民黨立李德維質詢表示，中共即將舉行廿大，廿大之後對兩岸局勢發展好或是壞？是更艱難或將會和緩？

陳明通表示，廿大是中共執政者的黨內會議，這段時間勢將維穩，廿大後中共也希望國際社會支持，習近平除希望在G20與美國總統拜登會面，並希望法國總統與德國總理到北京去，為其第三任的爭議任期肯認。

但他表示，中共想統一台灣是自1949年以來黨與國家的三大歷史任務之一，未來仍將加大力道，習近平曾說台灣問題不能一代拖過一代，習就有這樣的意志，但要看用什麼方法或手段。陳明通說，中共只要不放棄武力對台，戰爭的威脅一定存在。

藍委解讀，陳明通的說法，兩岸關係顯然兵兇戰危。陳明通則回應，不管是老總統執政或現在的執政者，中共欲統一台灣、不放棄武力對台，從老總統到現在，不分黨派，從來沒有改變，必須認真面對。