花敬群指包庇遠雄 柯文哲比腦袋壞手勢問：你聽得下去？

誰卡大巨蛋？內政部次長花敬群指大巨蛋爭議，是因北市府在避難層認定前後反覆，經內政部催促才敢表態，甚至批市長柯文哲包庇遠雄荒腔走板。柯文哲今天被問及此事，先露出不可置信表情，還比出「腦袋是不是壞掉」的無奈手勢，反問媒體「你聽得下去嗎？這實在凍袂條。」

媒體追問柯文哲，大巨蛋是否可能明年6月試營運？柯先抓抓頭，表示就照程序走，還說，「我本來就知道，我只要一卸任，(大巨蛋)就會蓋好了。」

對於誰卡大巨蛋一年多議題，花敬群指是柯文哲包庇，提到大巨蛋爭議，柯文哲嘆，「這個國家已經變得沒有是非、沒有是非」，說兩遍還不夠，還用台語再說一次「無是非(台語)了」。

另外，對於北市長選舉，美麗島電子報近日民調模擬棄保情境，「若投票前一天發現其中兩人最有可能當選」，無黨參選的黃珊珊在二個組合中都大幅度勝出，對於這樣的棄保民調結果，柯說：「對啊，這我知道。」