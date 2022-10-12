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日本未開放打高端者入境 蔣萬安、薛瑞元立院言語交鋒

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
日本未開放打高端者入境，蔣萬安表示，衛福部應協助高端盡速成為WHO緊急使用清單的疫苗。記者沈能元／攝影
日本未開放打高端者入境，蔣萬安表示，衛福部應協助高端盡速成為WHO緊急使用清單的疫苗。記者沈能元／攝影

日本昨起開放免簽自由行，但未開放接種高端疫苗國人入境。衛福部長薛瑞元今至立法院社會福利及衛生環境委員會針對「後疫情期代下醫療科技發展願景，及如何於基礎設備建置、病人數位落差與分級醫療落實等面向周延遠距醫療政策」進行報告及備詢。

立委蔣萬安質詢表示，日方為何不承認高端疫苗？薛瑞元說，因我方未向日方提出申請，日方不了解高端疫苗，蔣萬安隨即接話，真正原因是高端疫苗未列入WHO緊急使用清單，且當初問衛福部，日方何時會認可高端疫苗可以入境，前指揮官（陳時中）曾說，我們離日本承認不遠了，但現在事實證明高端未被日本認證。

蔣萬安說，政府正與日方積極交涉，期待開放接種高端疫苗國人免做PCR可以入境，為採哪方面交涉？薛瑞元說，每個國家邊境管制方式都不一樣，也都在調整中，日方規定也不是不能調整，目前就是持續溝通，期盼日方願意加一個例外，蔣萬安說，部長是期盼日方可以開放特例。薛瑞元回應：「是」，這是其中一條要努力的路。

蔣萬安認為，國人於二年多疫情期間承受太大的壓力，以及看到衛福部似是而非的說法，此時薛瑞元表示，不能這樣一竿子打翻一船人，高端疫苗是這個問題，不能否定醫護人員、全民共同的防疫努力。蔣萬安說，沒有人否定大家共同防疫的努力。

蔣萬安指出，日本未開放接種高端疫苗國人入境，對出國權益影響很大？薛瑞元說，如果要入境日本的國人，必須接種符合日本要求的疫苗，但民眾接種高端疫苗時，是為了要保護自己及家人的健康，而非以出國為目的，這也不在他們的考慮範圍之內。

蔣萬安表示，衛福部去年7月核准高端疫苗緊急製造，其中核准的生產條件之一，為一年內須檢送國內外執行疫苗保護效力報告，目前報告進度為何？薛瑞元說，食藥署已於7月底收到報告，8月審查後要求高端於兩個月內補件完畢，因此10月底補正資料後，如果屆時無法達到衛福部要求，可能會廢止緊急使用授權（EUA），如果通過了疫苗就會繼續使用，該份報告可以公開。

至於，衛福部有無收到高端疫苗的第三期人體臨床試驗的報告？薛瑞元說，高端疫苗已參與世界衛生組織（WHO）的聯合團結試驗，受試者已施打疫苗且收集相關資料，再進行資料分析、判讀，所以不知何時可以完成，而同時也在巴拉圭採用免疫橋接進行第三期人體臨床試驗。

高端疫苗日前指出，以Belta變異株研發的次世代疫苗，於預防BA.4、BA.5得到正面的數據。薛瑞元說，Belta變異株非現在盛行的流形株，而是比較早以前的變異株，是不是能處理現在的Omicron變異株，其實是未知的、不確定，且現在只有第一期試實驗，還要再觀察須眼見為憑，做出來再說。

蔣萬安說，日本沒有准許接種高端疫苗國人入境，主因是高端疫苗未列入WHO緊急使用清單，何時可以納入？薛瑞元說，目前仍無法掌握何時會列入清單，原因是台灣不是聯合國會員國，因此審查速度較慢。

蔣萬安認為，衛福部應協助高端盡速成為WHO緊急使用清單的疫苗，薛瑞元則說，這也是必須走的一條路，各種努力都會繼續去做。

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