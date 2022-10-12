校園防疫新制明起實施 接觸者打3劑免居隔可入班

有別於舊制3+4都以不到校為原則，明天開始校園防疫將改為「有症狀不到校上課上班，無症狀配合指揮中心規定」，也就是打滿三劑者，0+7的自主健康管理期間可到校上班、上課，未打滿仍依規定3+4居隔不入班，但後四天自主防疫期間，兩日內快篩陰性結果可上班上課。

教育團體指出，國內本土疫情近來仍處於高原期，校園也爆發群聚感染，儘管明天再度放寬防疫制度，家長、學生也不見得願意入校；但也有教師團體認為，會來的就會來，敏感的也會有自己的處理方式，前一段時間也都走得滿順暢，應該還好，就觀察實施後有無特別狀況。

教育部上周三宣布，全國各級學校教職員工及學生於10月13日起，「自主防疫期間」原則為「有症狀不到校上課上班，無症狀配合指揮中心規定」，打滿三劑者0+7的自主健康管理期間可到校上班、上課；未沒打滿三劑，就依照規定3+4三天居家隔離不上班不上課，後四天自主防疫期間，兩日內快篩陰性結果可上班上課。

全教總理事長侯俊良表示，校園總算能跟社會同步，他樂觀其成。不過他也提到，必須留意教學現場執行面，因為防疫規定變得更細緻，也代表老師班上會有不同狀況，比如有些打滿三劑，跟沒打滿三劑者將有不同作法。

侯俊良提到，新制宣布一周以來，未接獲相關反彈聲浪。他認為，以教學現場來講，會來的就會來，敏感的也會有自己的處理方式，老師如何針對未出席的學生補救教學，仍是必須關注的課題。但他也說，前一段時間也都走得滿順，應該就還好，就觀察實施後有無特別狀況。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務則提到，近期師生確診比例明顯提升，主要是社區活動或是學校以外的活動，都照常舉行，確診率有明顯提升。

張信務也觀察，教育部上周宣布防疫新制後，校園接種新冠疫苗追加劑的比例也有增加；另一方面，學生若班上有同班同學確診，學校也會發放快篩讓學生返家使用，學生若有症狀也會額外發快篩，確實篩出比較多學生快篩陽，避免班上學生返校後感染。

不過張信務也認為，當學生同住家人確診，多數家長都還是會讓孩子請假在家，避免入校。明天起是對學校新的考驗，也要持續觀察，持續鼓勵家長帶孩子去打疫苗。