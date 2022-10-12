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民進黨駁吃香喝辣 反嗆：柯文哲覺得大家和他一樣？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人謝佩芬駁斥柯文哲日前的「吃香喝辣說」。本報系資料照
民進黨發言人謝佩芬駁斥柯文哲日前的「吃香喝辣說」。本報系資料照

台北市長柯文哲日前表示，民進黨抗中保台都是喊假的，是抗中保權力，保民進黨能吃香喝辣的權力。民進黨發言人謝佩芬今天回應，面對中共的強勢霸道，全世界的民主國家都在支持台灣，只有台灣的首都市長認為，抗中保台的目的，是要保吃香喝辣的權力，柯文哲是不是平常吃香喝辣慣了，覺得大家都和他一樣？

謝佩芬指出，今年2月，柯文哲以市府名義宴請中企高層，花費公帑4萬7590元，卻規避外界監督，不願提供名單。上任之初說過的「大老闆跟我吃飯要到市府吃便當，之前市長都是跑去跟大老闆吃飯」言猶在耳，竟然用台北市府的公帑，和中企高層在五星級飯店把酒言歡，也難怪對柯文哲而言，抗中保台不重要，吃香喝辣才是關鍵。

謝佩芬說，今年7月，柯文哲不甩市議會朝野政黨六度協商後達成的共識，「若共機、共艦持續擾台，不得動支此（雙城論壇）預算」，堅持共機沒有「持續」擾台，執意舉辦雙城論壇，為了1小時的視訊會議，燒了95萬元。謝佩芬表示，沒事的時候，和中企高層吃香喝辣；有事的時候，讓隊友擋前面挨子彈，這樣的人，而竟然還肖想2024當總統。

柯文哲 謝佩芬 民進黨

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