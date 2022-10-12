台灣要成為韌性國家 民眾黨促兩岸對話

「台灣是半導體大國卻供電不穩、兵凶戰危，應該改善供電、與中國建立對話管道！」民眾黨立委張其祿12日表示，蔡總統在國慶演說上說要打造「韌性國家」，但國內卻出現供電不穩、高工時、高房價等嚴重問題，並非真正有韌性，政府不要光說不做。立委邱臣遠建議，政府除了強化國防戰力，也要與對岸保持對話，避免誤判情勢。

經濟社福韌性太弱

張其祿表示，韌性國家首要鞏固「經濟產業」，台灣今年1至8月外銷出口超過新台幣9.55兆元，其中積體電路出口值達到3.72兆元，佔了近4成出口量，但台灣近年卻飽受電力供應不穩的風險。台電、中油連年虧損，112年政府預算還要補助1500億元及發行500億特別股，填補財政黑洞，這並非讓經濟永續發展的韌性。

張其祿指出，政府「少子女化對策計畫」總經費高達4851億元，生育率卻持續低落，長工時、低薪、高房價、高物價問題依舊沒有解決，只有撒幣補助是沒有用的。另外，蔡總統宣稱社福支出突破7000億，創下新高，但其中卻包括撥補勞保基金450億、後疫情防治658億、健保撥補240億，濫用預算撥補基金，卻避談長遠規劃，其實是在破壞我國社會安全網韌性。

兩岸需有對話管道

立委邱臣遠也提醒，國防部長邱國正11日在立院備詢時說，要將第一擊的定義從「開第一槍」變成「飛越領空」，恐讓年輕人隨時要預備上戰場。他直言，政府不僅要強化「國防戰力」韌性，也應持續嘗試與中國溝通對話，避免情勢誤判，同時強化台灣在全球供應鏈上的競爭力。

他也痛批，提升民主韌性不能只靠口號，執政黨動不動就扣在野黨紅帽子、扭曲在野黨監督職責，根本無助「民主自由體制」韌性。蔡政府無視監察院糾正，編列20億大內宣預算，更將黑手伸入獨立機關NCC，意圖推出箝制言論自由的《數位中介法》，才是破壞民主韌性的元凶。

民眾黨強調，雖然蔡總統在國慶演說上提出經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力等四大韌性，與台灣民眾黨主張不謀而合，希望蔡總統不要光說不做，要以具體行動達成這些目標，如提出具體供電改善計畫、台電改革計畫、勞健保改革，還有與中國保持溝通管道才是。

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