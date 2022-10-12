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數位部約聘僱人員平均月薪6萬 林思銘批破壞文官體制

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對數位發展部約聘僱員額高達300名引發質疑，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天列席立法院司法與法制委員會表示，數位部明年度人事預算額度提出85位約聘人員，現在實際到位25人，要用到300名約聘僱上限機會不大。圖／行政院提供
針對數位發展部約聘僱員額高達300名引發質疑，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天列席立法院司法與法制委員會表示，數位部明年度人事預算額度提出85位約聘人員，現在實際到位25人，要用到300名約聘僱上限機會不大。圖／行政院提供

新成立的數位發展部約聘僱人員上限達300人，且數位部約聘人員平均月薪達6萬多元，國民黨立委林思銘今天質疑破壞文官體制。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席立法院司法及法制委員會回應，資安人才民間跟政府機關都在搶人，如果公家機關待遇與民間落差大，根本找不到人，以資安署為例，編制約聘僱44人，目前只找到2人。

根據數位部明年度編列預算書，預算額度217億9500萬元，編制員額256人，目前約聘僱人員25人，數位部約聘人員平均月薪6萬多元，還不包括獎金，高於其他部會約聘雇人員待遇，林思銘質疑，雖然需要經過遴選委員會遴選，事實上大家都心知肚明，只要長官認明即可，明顯破壞文官體制。

蘇俊榮表示，數位部約聘人員分為三個部分，部本部要聘用24位、數位產業署17位、資安署44位，總共85位，截至9月底，三機關共聘22人，其中，部本部編列24位只到位9位、數位產業署編17人目前11人，資安署編44人只到2人。

至於遭質疑破壞文官體制，蘇俊榮說，立委所稱平均月薪6萬多元是資安署，數位產業署約聘人員待遇不可能那麼高，經調查約4萬至5萬元，資安署待遇較高，是因為資安人才民間都在搶，而且要有相關工作經驗跟證照，薪資才可能這麼高。

銓敘部長周志宏說，按照行政院所屬各級機關聘用人員注意事項第五點，報酬標準有標準表，基本上按照工作繁簡、難易度、具備專業條件等，按照職位標準認定薪點，約聘僱人員也有比例限制。

國民黨

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