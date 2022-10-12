藍委指華視高層來自三立 李永得嗆：三立有什麼不好

立法院教育及文化委員會上午邀請文化部部長李永得及國家通訊傳播委員會主委陳耀祥就「中華電視公司入主有線電視52台頻道經營績效」等進行專題報告並備質詢。

國民黨立委吳怡玎針對華視高層人事提出質詢，吳怡玎說，公廣集團董事長胡元輝上任後，從三立電視找人加入華視、把華視「三立化」，為什麼這些高層主管都來自三立？李永得聞訊火氣大增，高分貝回應吳怡玎「這就是政治化的思考」，李永得請吳怡玎不要用政治化的思考來看待媒體人才流動，他認為人才流動頻繁也是好現象。李永得舉例華視新聞台長陳雅琳不只待過三立，也曾在壹電視、TVBS工作，而現任華視總經理藍宜楨，待過東森，不能因此都說是從三立過來的，李永得還反問吳怡玎：「三立有什麼不好？」