Taiwan+成立無法源？ 藍委激辯文化部

「100%由政府出資的Taiwan+電視頻道竟沒有法源依據，這就是黨政軍進入媒體！」國民黨立委林奕華12日在立法院質疑NCC與文化部，Taiwan+成立平台可以，但成立為電視頻道並沒有法源依據，文化部長李永得回應說，這是依據《採購法》與《廣電法》成立，但林奕華認為，成立頻道需要依照《公視法》。

頻道成立規避公視法

林奕華表示，Taiwan+成立的歷史充滿爭議，從行政院動用第二預備金，文化部原本要給公視，但因有爭議所以經費寄生在中央社1年，最近才回歸公視，但立法院當初同意Taiwan+是成立平台，並沒有允許Taiwan+成立電視頻道，顯然有違當初文化部給立法院的預算承諾。

林奕華痛批，民進黨過去總說「黨政軍退出媒體」，但由政府100%出資的頻道，卻可以不透過《公視法》保障其獨立性，且NCC同意Taiwan+換照的時間不到2個月，讓外界懷疑公廣集團的獨立性。NCC主任秘書黃文哲回應說，Taiwan+換照是以《廣電法》為依據。

但林奕華持續質疑說，若是這樣，只要部會有需求，如內政部對新住民有需求、國防部對推廣國防有需要，就可以這樣繞過《公視法》委託公視成立頻道，不只公廣集團失去獨立性，黨政軍也沒有真正退出媒體。

李永得則顯露不滿，回說，Taiwan+是依據《採購法》與《廣電法》成立，認為林奕華曲解他們的意思。

績效不如預期

國民黨立委萬美玲則質疑，Taiwan+當初說1年要APP下載100萬次，如今卻只有11萬次，文化部現在還說要半年內在北美落地，目標是否太不切實際？李永得坦言，APP下載次數不如預期確實是預測失誤，但半年內在北美落地他有信心，若沒有達成他會負責，萬美玲問他要怎麼負責？李永得僅表示，到時候就會有負責的方式。

民進黨立委張廖萬堅則質疑，公視與華視兩個頻道性質不同，但董事長卻是由公視董事長兼任，是否應該檢討？李永得回說，公視目前仍持有華視85%股份，會請華視在財務結構上重新歸零思考，提出具體方案。

張廖萬堅則催促李永得，儘速將卡在行政院《公視法》送交立法院。

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