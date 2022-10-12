國民黨：民進黨防疫大雙標 「鄭二代」無法無天

國民黨今舉行「前有文燦3+11 現有運鵬不+7！民進黨防疫大雙標 『鄭二代』無法無天」記者會，針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在自主健康管理期間參與競選活動，桃園市衛生局竟回應無違反規定疑慮，桃園市議員參選人凌濤質疑，桃園竟然連白紙黑字的防疫規範都能轉彎，難道又是「綠能，你不能」的雙重標準？

凌濤、國民黨副發言人楊智伃、律師簡榮宗今出席記者會，並現場播放中央疫情指揮中心1922的回應錄音檔，明確指出自主健康管理期間禁止參與造勢活動。凌濤說，此錄音檔內容重重打臉桃園市府。

凌濤表示，桃園市長鄭文燦與新竹市前市長林智堅曾在私宅逐桌敬酒，違反防疫規定遭裁罰，鄭文燦子弟兵、前桃園市青年局長顏蔚慈也曾因在自主健康管理期間從事競選活動遭裁罰，現在鄭文燦竟又眼睜睜看著鄭運鵬違反防疫規範出外輔選，鄭文燦應對全桃園市民道歉。

凌濤指出，依據衛福部公布的相關規範，自主健康管理期間應禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動。大型造勢算不算是公眾集會？桃園市衛生局官方防疫宣導資料明確指出「解除隔離後7天禁止與他人聚會、聚餐、參加公眾集會、近距離或群眾型活動，避免出入無法保持社交距離、容易近距離接觸不特定人士、或無法落實戴口罩之公共場所或場域。」，

凌濤說，但在他昨天提出質疑時，桃園市衛生局官方回應竟稱初步認定沒有違反規定躋身人群之證據，鄭運鵬競辦更指出所有競選安排都合乎防疫指引，這根本是睜眼說瞎話。

凌濤指出，鄭運鵬於9月23日確診，應7天居家照護至9月30日，再7天自主健康管理到10月7日，參與多場同鄉會等相關活動，現場照片都可為證，哪有沒「躋身人群」？然而10月1日龜山後援會活動，行政院長蘇貞昌和鄭文燦出席時，看到鄭運鵬竟然還請他親自上台！此外，10月4日還在自主健康管理期間，鄭運鵬竟跟林佳龍、陳時中和蔡適應一起參加民進黨北北基桃大首都圈聯合造勢，前疫情中心指揮官陳時中竟也不勸阻，難道選舉選到「綠能，你不能」？

凌濤強調，他將會具名檢舉，桃園市衛生局跟中央疫情指揮中心收到檢舉函後，應立即處理。明天中華民國的邊境就要解封，桃園作為國門，整個鄭市府為鄭運鵬護航，到底未來人民要依照鄭文燦的規定，還是中央指揮中心的規定？簡直讓人民無所適從。