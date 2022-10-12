曝中央標案「三民自」兩年拿11.5億 藍批大撒幣養媒體

國民黨立法院黨團今舉行「民進黨爽吃『三民自』 全民埋單」記者會，國民黨立委費鴻泰指出，三立、民視以及自由時報三間媒體公司，在110年度到111年度至今，共獲得政府中央機關價值超過11.5億元的標案，質疑中央機關大撒幣養媒體，「就是蔡英文總統在挹注他們」。

費鴻泰指出，110年度三立獲中央機關標案34案，總金額2億2075萬7450元，111年度至今獲19案，總價1億4897萬3007元。110年度民視獲38案，總價3億2566萬348元，111年度至今獲32案，總價4億5078萬2838元。110年度自由時報獲6案，總價468萬1841元，111年度至今獲7案，總價510萬1407元。

費鴻泰指出，總計110年度人民納稅錢有5億5109萬9639元以標案形式給了「三民自」，111年至今則共有6億485萬7252元，且2021及2022年的行政院政策溝通行銷案，都是民視得標，評審委員中大部分成員，都具親綠背景，質疑公平性。

費鴻泰表示，行政院長蘇貞昌曾宣稱黨政軍不應操作經營媒體，現在看來是「一邊唱高調、一邊伸髒手」。國民黨團總召曾銘宗則指出，明年政府合計編約21.8億媒體宣導費，但光是農委會，就被查出有圖利特定媒體嫌疑，國民黨定會嚴加審預算，不讓民進黨「用政府的錢、洗人民的腦」。

國民黨立委林奕華表示，在政府給三立、民視的許多標案中，許多都是準用最有利標及限制性招標，出現政府獨厚幾個媒體的狀況，她質疑，難道台灣民眾只看這兩台？為何沒有其他經營穩定的媒體能接到標案？是因為不願配合政府宣傳，還是其他媒體不夠聽話？