接見今年第8個美國議員團 蔡英文：感受到堅若磐石支持

蔡英文總統今早接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」，她在致詞時表示，此團是今年以來第8個美國國會訪問團，尤其在中國8月軍演後來訪，令人感受到堅若磐石的支持及跨黨派的情誼。她也強調，台灣人民從威權走向民主，因此對威權打壓從不屈服，會繼續捍衛自由民主價值。

訪團由聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）、聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH）及聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）率領，成員另包括聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲（Michael Waltz, R-FL）及凱希力（Kai Kahele, D-HI）等，共5位跨黨派聯邦眾議員。

蔡總統致詞時表示，這幾個月，看到威權主義擴張，造成人民遭受戰爭痛苦，台灣願意跟美國及所有民主夥伴深化合作，共同維護區域和平穩定。台美是彼此重要的經濟安全夥伴，感謝大家在美國國會提出各項倡議，展現對台灣的堅定支持。像是美國政府提供台灣疫苗及美國國會推動「國防授權法案」等，都看見大家為台灣發聲，持續深化台美合作及支持台灣的國際參與。

蔡總統說，非常感謝大家對台灣的重視及推動強化台灣國防能力的立法，希望大家繼續透過推動立法行動，讓台美經濟及安全夥伴關係更加緊密。現在「台美21世紀貿易倡議」開始啟動，雙方密切協調，將展開首輪談判，除了推動台美簽訂高標準貿易協定，也希望與美國簽署「避免雙重課稅協定」，為彼此打造更有利的投資環境，希望大家支持。

江笙隨後致詞時表示，她這周來到台灣參加國慶日活動，這麼做是希望提醒世界，「我們對於自由安全的印太區域承諾及責任，比以往更強健」，台灣是亞洲民主希望的燈塔，也是美國及全世界重要盟友的重要夥伴，不管對於國安或經濟安全，都很重要。

來自德州的江笙也說，德州和台灣有非常長遠的關係，建立於貿易投資及觀光，她很高興聽到全球晶片短缺的時期，來自台灣的「環球晶圓公司」宣布投資50億美元在德州建立製造廠，將創造1500個工作機會，也是20年來第一個美國晶圓製造廠商。

江笙說，德州達拉斯跟桃園也從2007年就是姐妹市，2021年9月她和桃園市長鄭文燦進行視訊會面，鄭文燦希望桃園機場加入「預先通關計畫」，此行將有相關會面討論。2021年12月，她已領銜提出「台灣預先通關法案」，內容強調美台關係及台灣在印太區域的重要性，尤其每周都有好幾十個航班從台灣往返美國，在亞洲各區也有轉機班機。如果可以建立預先通關設施，台灣去美國的旅客就可以更順暢，也可以提升台美往返交流。