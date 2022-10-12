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綠罵一國兩區 馬英九辦公室譏：民進黨看不懂憲法嗎？

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九（中）上午出席華僑節慶祝大會。記者曾原信／攝影
前總統馬英九（中）上午出席華僑節慶祝大會。記者曾原信／攝影

前總統馬英九辦公室今聲明，民進黨未正面回應總統府將中華民國從國慶日宣傳中消失，轉而恣意批評「一國兩區」，請民進黨人士回頭讀「中華民國憲法」。

馬辦指出，兩岸定位在中華民國憲法增修條文就已明載，根據「中華民國憲法」增修條文第11條以及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，中華民國領土包括台灣地區（即自由地區）及大陸地區，而大陸地區指的就是台灣地區以外的中華民國領土。

馬辦指出，民進黨市議員許淑華、民進黨立委王定宇等人身為民意代表，卻置中華民國憲法於不顧，刻意用「區長」等扭曲言論，掩蓋蔡英文政府讓中華民國消失一事，是對國格的詆毀，也有愧自身對中華民國民意代表的職守。

馬辦質疑，蔡總統兩度就任時皆重申會遵循「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」來處理兩岸事務，顯見蔡總統也認同「中華民國憲法」就是我國處理兩岸事務、不分黨派皆適用的最佳護國神器。但蔡總統雖一面說不挑釁，卻又一面放任民進黨部分人士不認中華民國憲法，攻擊嚴守中華民國憲法的馬前總統，根本是兩面手法，也將台灣推向危險境地。

馬英九 民進黨 蔡英文

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