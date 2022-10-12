民眾黨籲蔡政府應「以民為先」 才能打造真正韌性國家

蔡英文總統國慶演說提到國家四大韌性，民眾黨立院黨團今舉行記者會，指近年台灣外交緊迫、內政失靈、黨同伐異不斷撕裂社會，呼籲政府以民為先，別只顧著拚選戰，提升台灣防衛能力，才能真正打造一個「韌性國家」。

民眾黨團總召邱臣遠說，台灣是多元民主的社會，本來就有可以有很多不同意見，「但執政黨動不動就扣在野黨紅帽子」，扭曲在野黨監督職責，以一黨之私計算利害得失，根本無助民主自由體制韌性，「提升民主韌性不能只靠口號」。

邱臣遠諷，執政黨一再破壞民主韌性，已成為社會最大的共識；蔡政府無視監察院糾正，今年編列20億大內宣預算，買媒體、養網軍，更將黑手伸入獨立機關NCC，意圖推出箝制言論自由的數位中介法、剷除立場不同的媒體，並且用社維法恫嚇人民。

邱臣遠說，民進黨一直高舉「抗中保台」收割政治紅利，如今兩岸關係變得一觸即發，第一擊的定義從「開第一槍」變成「飛越領空」，恐怕隨時要把年輕人帶上戰場。民進黨「自稱最挺青年，卻未善待年輕人」，蔡英文總統競選時提出4大青年政策，如今年輕世代卻面臨找不到工作、賺不到錢、存不到錢、買不起房、沒有未來等「四不一沒有」困境。

民眾黨團幹事長張其祿表示，半導體產業堪稱台灣「矽盾」，是經濟安全的重要產業，近年卻飽受電力供應不穩的風險。執政黨一方面放任長工時、低薪、高房價、高物價等問題，一方面又編大筆預算補破網，「根本搞不清楚世代間剝削的真實狀況」。

張其祿認為，蔡政府長期放爛勞保改革，濫用預算撥補基金，避談長遠規畫，實際上是在破壞我國社會安全網的韌性，質疑政府「怎麼好意思用社福預算灌水當作政績」？