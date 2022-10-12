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數位部約聘僱300人遭疑養網軍 人事行政總處這樣說

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對數位發展部約聘僱員額高達300名引發質疑，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天列席立法院司法與法制委員會表示，數位部明年度人事預算額度提出85位約聘人員，現在實際到位25人，要用到300名約聘僱上限機會不大。圖／行政院提供
針對數位發展部約聘僱員額高達300名引發質疑，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天列席立法院司法與法制委員會表示，數位部明年度人事預算額度提出85位約聘人員，現在實際到位25人，要用到300名約聘僱上限機會不大。圖／行政院提供

新成立的數位發展部，明年度編列預算211億元，編制員額600人，不過員額高達半數都是約聘人員，引發質疑。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天列席立法院司法及法制委員會表示，目前數位部明年度人事預算額度提出85位約聘人員，現在實際到位25人，約聘人員不會超過15％，要用到300名約聘僱上限機會不大。

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院秘書長、銓敘部部長、公務人員保障暨培訓委員會主任委員、勞動部部長、行政院人事行政總處人事長率所屬相關單位列席就「改善政府約聘僱人員職場安全及合理薪給」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢表示，數位部約聘僱員額高，會不會淪為派系酬庸，甚至藉由人事案把網軍引進到政府部會；蘇俊榮表示，人員晉用過程很嚴謹，用人機關最了解用人需求，委員擔心的事情不會發生，如果檯面化更好處理，

曾銘宗批評，蔡政府一點都不公開透明，晉用標準是什麼？不能說徵選長官說的算，恐會以政治傾向及意識型態作為徵選標準，很容易發生弊端。

曾銘宗認為，既然數位部約聘雇需求沒有那麼大，立法院審查明年度預算時就刪除，人事長贊不贊成。蘇俊榮表示，「委員不要啦」，當初大院通過就是希望讓用人有彈性，尤其現在資安人才供給端非常吃緊，如果刪除預算真的找不到人。

蘇俊榮表示，數位部用人分階段處理，短期間還是要從約聘僱，預計三年內用約聘僱補足人力，並逐漸增加常任文官比例，至於實際操作情況要尊重數位部規畫。

立法院 行政院 法制委員會

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