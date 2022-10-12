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「兩岸是兩區非兩國」 馬英九重申：憲法規定的

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九說兩岸是「（一國）兩區非兩國」，指蔡英文國慶談話違反憲法及兩岸條例規定。記者侯永全／攝影
前總統馬英九說兩岸是「（一國）兩區非兩國」，指蔡英文國慶談話違反憲法及兩岸條例規定。記者侯永全／攝影

前總統馬英九今出席華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會並致辭，離場時被媒體問到，怎麼看國慶日提及的「兩岸是兩個地區，不是兩個國家」。馬英九表示，那是憲法規定的「不是我說的」。

馬英九日前在國民黨國慶升旗典禮時表示，蔡英文總統指兩岸互不隸屬、推動「台灣國慶日」，說法違反「憲法增修條文」和「兩岸人民關係條例」，不論憲法或法律，都認為兩岸是兩個地區，不是兩個國家，蔡英文總統這些動作不但不能團結人心，只會刺激大陸，惡化兩岸情勢。

馬英九今天再被問到此事，原本不受訪、一度越過記者的馬英九又再回頭表示，那是憲法所規定，不是他說的。

馬英九今致詞時也向在場僑胞表示感謝，歷數僑胞在中華民國建國、抗戰以及投資興國上的重大貢獻。

馬英九 國慶 蔡英文

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