「兩岸是兩區非兩國」 馬英九重申：憲法規定的

前總統馬英九今出席華僑救國聯合總會第70屆全球華僑節大會並致辭，離場時被媒體問到，怎麼看國慶日提及的「兩岸是兩個地區，不是兩個國家」。馬英九表示，那是憲法規定的「不是我說的」。

馬英九日前在國民黨國慶升旗典禮時表示，蔡英文總統指兩岸互不隸屬、推動「台灣國慶日」，說法違反「憲法增修條文」和「兩岸人民關係條例」，不論憲法或法律，都認為兩岸是兩個地區，不是兩個國家，蔡英文總統這些動作不但不能團結人心，只會刺激大陸，惡化兩岸情勢。

馬英九今天再被問到此事，原本不受訪、一度越過記者的馬英九又再回頭表示，那是憲法所規定，不是他說的。

馬英九今致詞時也向在場僑胞表示感謝，歷數僑胞在中華民國建國、抗戰以及投資興國上的重大貢獻。