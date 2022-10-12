雙橡園台灣形象展前酒會 蕭美琴：國際挑戰即是機會

外貿協會美國台灣形象展將於美東時間12日開幕，駐美代表蕭美琴在11日晚間於雙橡園宴請與會貴賓與參展商，她於致詞時指出，國際政經變化反而讓更多國家看見台灣的重要性，這正是台灣的挑戰與機會，而台灣在美國國會獲得不分黨派的支持與認同，是很不簡單的事，也是所有國人的努力成果。

本次雙橡園晚宴包括前副總統陳建仁、經濟部長王美花、貿協董事長黃志芳等皆出席，以及參加台灣形象展的台灣業者代表。

蕭美琴致詞時指出，當初黃志芳來跟她討論台灣形象展移師美國時，她就感到非常興奮，能在北美第一次展出台灣最優質的企業，非常有意義；在前幾日假日時，她已經去看了展場準備狀況，期待台灣形象展將展現的就是台灣的實力。

蕭美琴表示，現在全球有相當多的挑戰，包含這個俄烏戰爭的悲劇、全球政治戰略環境的變化、供應鏈等，這當中，其實更多的國家也看到台灣的重要性，所以有很多的挑戰，其實也是台灣的機會，凸顯台灣是值得信任，也值得建立更進一步夥伴關係的對象，她也相信，在美國各界已經都有最高的共識了。

蕭美琴說，幾周前美國國會專責為台灣辦了一場台美經貿關係的聽證會，據她聽參與聽證會的學者轉述，每一位與會的議員都全力支持，難得在國會看到不同黨派一致支持跟認同的聲音，「尤其是對台灣展開進一步的貿易關係，能夠獲得這麼高度的支持，是多麼不簡單的一件事」，她認為，這是台灣所有國人，包括產業界、勞工朋友、台灣產官學大家一起共同努力的成果。

陳建仁致詞時表示，在國人努力下，無論是防疫或經濟發展都寫下好成績；他說，據美國經濟研究院在2020年10月發表的總體經濟學研究報告指出，在40個比較的國家當中，台灣經濟衰退的情形也是40國家最低的、是唯一經濟正成長的國家；同時今年1月日經亞洲也比較120個國家的防疫與經濟發展的結果，台灣是120個國家當中的第一名。

王美花致詞時指出，能和廠商一起來這裡，這就是非常重要的進步。過去沒人想過要管這麼小的台灣，在國際上也沒有這麼大的討論熱度，但是因為台灣的晶片，讓台灣很多產業突然被大家發現，原來這些零組件比最終成品還要關鍵。