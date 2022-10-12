雙橡園台灣形象展前酒會 蕭美琴：國際挑戰即是機會
外貿協會美國台灣形象展將於美東時間12日開幕，駐美代表蕭美琴在11日晚間於雙橡園宴請與會貴賓與參展商，她於致詞時指出，國際政經變化反而讓更多國家看見台灣的重要性，這正是台灣的挑戰與機會，而台灣在美國國會獲得不分黨派的支持與認同，是很不簡單的事，也是所有國人的努力成果。
本次雙橡園晚宴包括前副總統陳建仁、經濟部長王美花、貿協董事長黃志芳等皆出席，以及參加台灣形象展的台灣業者代表。
蕭美琴致詞時指出，當初黃志芳來跟她討論台灣形象展移師美國時，她就感到非常興奮，能在北美第一次展出台灣最優質的企業，非常有意義；在前幾日假日時，她已經去看了展場準備狀況，期待台灣形象展將展現的就是台灣的實力。
蕭美琴表示，現在全球有相當多的挑戰，包含這個俄烏戰爭的悲劇、全球政治戰略環境的變化、供應鏈等，這當中，其實更多的國家也看到台灣的重要性，所以有很多的挑戰，其實也是台灣的機會，凸顯台灣是值得信任，也值得建立更進一步夥伴關係的對象，她也相信，在美國各界已經都有最高的共識了。
蕭美琴說，幾周前美國國會專責為台灣辦了一場台美經貿關係的聽證會，據她聽參與聽證會的學者轉述，每一位與會的議員都全力支持，難得在國會看到不同黨派一致支持跟認同的聲音，「尤其是對台灣展開進一步的貿易關係，能夠獲得這麼高度的支持，是多麼不簡單的一件事」，她認為，這是台灣所有國人，包括產業界、勞工朋友、台灣產官學大家一起共同努力的成果。
陳建仁致詞時表示，在國人努力下，無論是防疫或經濟發展都寫下好成績；他說，據美國經濟研究院在2020年10月發表的總體經濟學研究報告指出，在40個比較的國家當中，台灣經濟衰退的情形也是40國家最低的、是唯一經濟正成長的國家；同時今年1月日經亞洲也比較120個國家的防疫與經濟發展的結果，台灣是120個國家當中的第一名。
王美花致詞時指出，能和廠商一起來這裡，這就是非常重要的進步。過去沒人想過要管這麼小的台灣，在國際上也沒有這麼大的討論熱度，但是因為台灣的晶片，讓台灣很多產業突然被大家發現，原來這些零組件比最終成品還要關鍵。
王美花指出，台灣的地緣政治等風險備受外界關心，她認為，台灣是位在西太平洋最重要島鏈，若封鎖了台灣，日本、韓國、中國大陸都會有影響，甚至會影響到全球海空運。另外，台灣的半導體產品出口中國占比相當高，「這是誰依賴誰？」她說，若台灣不能生產，同樣會對中國大陸經濟產生衝擊。「確保台海的和平跟安全穩定」 對大家都是非常關鍵的議題，對台灣而言，要確保和平定， 讓台灣可以繼續供應高科技產品給全世界，「不是繁榮台灣而已，是繁榮美國、繁榮中國等，繁榮全世界」， 希望大家都能和平相處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言