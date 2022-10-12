【專家之眼】台灣海峽的「紅線」: 誰會跨越?

第四次台海危機爆發前，台灣海峽存在幾條劃分海洋的界線，此包括「台海中線」、「領海基線」、「領海外界線」、「鄰接區外界線」、「禁止水域外界線」、以及「限制水域外界線」等。這些線有軍事意涵、法律意涵，也存在爭議。

2016年之前，海峽兩岸互不穿越海峽中線的默契大致還被維持。2016年蔡英文執政後，兩岸局勢轉變，中共停止認定中線之存在。8月，美國會眾議院議長裴洛西訪台引發台海危機，之後，「台海中線」沒了。

中共在1996年5月公告「領海基線」時，將金門和馬祖兩個島嶼劃入其「領海基線」的內側，但未公布台灣本島與澎湖的領海基線。雖然金門與馬祖是位於中共所主張之內水範圍，但在中共行使完全主權的內水存在台灣所劃定公告的「限制水域」和「禁止水域」，中共也沒強制行使相關主權和管轄權。

台灣在1999年12月公告《中華民國第一批領海基線、領海及鄰接區外界線》，此領海基線不包括金門和馬祖等離島，但涵蓋東海釣魚台列嶼 (採正常基線劃法)。

2012年9月，中共為反制日本「國有化」釣魚台列嶼，採取一系列強硬因應措施，其中包括公告釣魚台列嶼的基點基線 (採直線基線劃法)。之後，台灣在釣魚台列嶼所公告的「領海基線」(採正常基線劃法) 也沒了。

第四次台海危機後，中共所公告實彈射擊軍演區域涵蓋台灣所主張之內水和領海，此意味中國大陸已不承認台灣所劃定與公告的「領海基線」。台灣海峽內的「領海外界線」、「鄰接區外界線」、「禁止水域外界線」、以及「限制水域外界線」似乎也全然不見。

正當台灣海峽裡面的這些劃分海上活動與管轄權的線一條接一條被「擦掉」後，新的線開始出現。那就是台灣與美國所主張的「紅線」。

日前，在答覆民進黨立委羅致政質詢時，國防部長邱國正說，「台海中線」默契已被中共毀掉，但台灣在中線以東的地方有訓練區、巡弋區，「也有紅線」，倘中共軍機或軍艦過來，台灣一定會反制，中共軍機飛入領空就是第一擊。

台灣所畫的這個「紅線」，明確而言就是「領海外界線」(或「禁止水域外界線」)。未來，中共軍機會飛越台灣之領海 (12海里)上空、軍艦敢駛入台灣之領海嗎？

前美國國務院中國政策顧問、現任華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）中國中心主任余茂春也表示，台灣海峽是國際水域，不屬於任何國家，這是美國的「紅線」，中共必須遵守。

主張在國際水域內擁有航行與飛越自由是美國立國至今所堅持維護的重要國家權益。雖然中共主張對台灣海峽享有管轄權，認定此海峽內無公海，不同意台灣海峽是「國際水域」之說，但中共會跨越美國所畫的「紅線」，採取限制或干預美國或其他國家機艦飛越或通過台灣海峽的執法行動嗎？

第四次台海危機之後，中共不承認台灣所公告的領海基點基線，以及自此基線所主張的海域，此包括內水、領海、鄰接區、專屬經濟海域、及大陸礁層之海域。

由於中共主張台灣是中國的一部分，雖然至今未公布台灣本島的領海基線，但實際上是主張台灣東岸向海延伸兩百海里的海域屬中共的專屬經濟區。此乃八月日本抗議中共飛彈發射進入其專屬經濟海域時，中共表示兩方有海域重疊問題，且尚未劃界，因此不理會日本的抗議。由此觀之，中共所主張的領海基線已由大陸東南沿岸延伸到台灣東部海岸。

第四次台海危機可能改變了台灣海峽的海域法律性質、各自海域主張、及海域執法範圍。台灣海峽出現的「新常態」可能觸發兩岸軍事衝突。中方或美方會跨越台灣海峽各自所劃或主張的「紅線」嗎？台灣又應採取何種作為才能有效守住自己所宣稱的「紅線」？後續發展值得吾人觀察。