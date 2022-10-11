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新北中和傳命案！弟弟血流滿地陳屍家中 姐姐開門嚇得報警

影／美國聯邦眾議員溫斯卓普訪台 將晉見蔡總統

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（右）今天率團抵台訪問，外交部由北美司司長徐佑典（左）到場接機。記者黃仲明／攝影
美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（右）今天率團抵台訪問，外交部由北美司司長徐佑典（左）到場接機。記者黃仲明／攝影

美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH），下午率領訪問團搭乘中華航空CI-792航班自河內抵台，班機於下午2點56分抵達桃園國際機場。溫斯卓普訪台期間，將就台美關係、區域安全與經貿等議題與拜會單位交換意見。

溫斯卓普抵台時，由外交部北美司司長徐佑典到場接機，溫斯卓普下機後並未發表談話。溫斯卓普原本穿著輕便水藍色外套，下機後一路步行，後與徐佑典談話後，決定向同行人員商借西裝外套，並與徐佑典合照，媒體拍攝完畢之後，一行人改搭電動車離開候機室。

溫斯卓普及聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）於10月11日至13日分別率團來台訪問；訪團成員另包括聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲（Michael Waltz, R-FL）及凱希力（Kai Kahele, D-HI），兩團共由4位聯邦眾議員組成。外交部對前述美國聯邦眾議員的到訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，兩個訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的聯邦眾議員，並分別來自「軍事」、「情報」等關鍵委員會。在台期間眾議員訪問團將共同晉見總統蔡英文、拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（中）今天率團抵台訪問。記者黃仲明／攝影
美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（中）今天率團抵台訪問。記者黃仲明／攝影
美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（左）今天率團抵台訪問，外交部由北美司司長徐佑典（右）到場接機，溫斯卓普訪台期間，將就台美關係、區域安全與經貿等議題與拜會單位交換意見。記者黃仲明／攝影
美國聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（左）今天率團抵台訪問，外交部由北美司司長徐佑典（右）到場接機，溫斯卓普訪台期間，將就台美關係、區域安全與經貿等議題與拜會單位交換意見。記者黃仲明／攝影

外交部 美國 台美關係 蔡英文

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