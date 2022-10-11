內政部遭指卡大巨蛋防火避難 花敬群批柯文哲「荒腔走板」

台灣燈會睽違23年終於重回台北市舉辦。台北市長柯文哲今出席「2023台灣燈會在台北」記者會，對於大巨蛋原本要設置副燈，但防火避難性能審查至今沒下來，柯表示「他（內政部）要擋你，有什麼辦法？」內政部次長花敬群回應，公共安全審查都有法令規定和標準，沒有人可以違法。

台北燈會原訂將一座副燈放置大巨蛋，但因使照未過而改放松菸，媒體追問，少了大巨蛋是否覺得不太完美？柯文哲坦言，這也沒辦法，沒料到防火避難性能審查可以審到現在還沒下來，從去年4月至今已過1年半，「他（內政部）要擋你，有什麼辦法？」

花敬群表示，台北市在避難層認定前後反覆，幾經內政部催促才敢表態；排煙檢測則是遠雄公司遲遲不願依據國家標準提報，柯文哲又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合。

花敬群表示，涉及重要公共安全的事情，一切審查都有法令規定與標準，沒有人可以違法；台北市政府與柯文哲面對大巨蛋議題的荒腔走板，實在對不起台北市民。