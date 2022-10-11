被問是否還被大陸「已讀不回」？ 邱太三：有低層次的溝通

蔡英文總統在國慶講話提及邊境解禁後，要恢復兩岸有秩序的交流，民進黨立委邱志偉今天在立法院施政總質詢詢問陸委會主委邱太三有何具體做法？邱太三表示，交流方案會有彼此先行的溝通和理解，例如航點要不要增加，以及開放的項目和類別。

邱太三說，對於航點要不要增加，以及開放的項目和類別，對岸也有相對應的措施，因為目前大陸仍禁止陸客來台自由行及人民出境，所以要有先行的溝通和理解。

邱志偉詢問邱太三：「你們官方的聯繫管道是否還存在？」邱太三回應，只要涉及人民權利和義務的項目都還有一些機制存在；邱志偉追問：「是否都被已讀不回？」邱太三否認，表示還是有低層次的溝通和交流。

此外，邱志偉憂心全球通膨惡性化，未來一年是否會更嚴重，台灣是否可能發生2008年金融海嘯危機？央行總裁楊金龍回應，相較於美國、歐洲、英國通膨嚴重，約8到10％，台灣的通膨相對穩定，約壓在僅3％內。

楊金龍說，世界主要國家都採取嚴厲貨幣緊縮措施，經濟會下調，明年通膨雖然仍高，但可控制且會慢慢下來。