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美國跨黨派議員再訪台明見蔡總統 府方：誠摯歡迎

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供
總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

又有美國跨黨派議員訪台，總統府發言人張惇涵今晚表示，總統府誠摯歡迎「美國聯邦眾議員聯合訪問團」來台訪問。蔡英文總統將在明天上午於總統府接見訪問團，就台美經貿關係、區域安全等共同密切關注之議題交換意見。

張惇涵說明，此次訪團分別由聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）、聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH）及聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）率領，成員另包括聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲（Michael Waltz, R-FL）及凱希力（Kai Kahele, D-HI）等，共5位跨黨派聯邦眾議員。

張惇涵表示，5位眾議員分別來自「科學、太空暨科技」、「軍事」，及「情報」等關鍵委員會，成員皆是台灣長期在美國國會的堅定友人。不僅多次為台灣有意義參與國際組織發聲，也提出諸多友台議案，對台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）的支持亦不遺餘力。尤其，溫斯卓普、沃茲和凱希力三位眾議員，去年也參與聯名致函美國政府，將台灣納入首波疫苗捐贈名單，對此，總統府也再次表達感謝之意。

張惇涵表示，第15度來台訪問的江笙，長年致力於台美科技與太空領域的合作交流；而溫斯卓普眾議員、莫頓眾此次來訪，也展現對區域安全的高度重視。期待透過此行，持續深化台美友好合作關係，並持續為區域和平穩定和繁榮發展共同努力。

總統府發言人 張惇涵 美國

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