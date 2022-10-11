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質詢高端疫苗短暫交火蘇貞昌 蔣萬安：沒被認證成大內宣

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）在立法院質詢。記者林澔一／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）在立法院質詢。記者林澔一／攝影

立法院今舉行施政總質詢，行政院長蘇貞昌及官員列席備詢。國民黨立委、台北市長參選人蔣萬安今質詢時聚焦高物價、少子化等議題，並在高端疫苗未受國際認證問題上和蘇貞昌短暫交鋒。

蔣萬安諷刺高端已淪為政府「大內宣」，並問蘇貞昌何時會通過國際認證，蘇貞昌則未正面回答，但答詢稱當初買國產疫苗當戰略物資，蔣萬安也有主張。不過質詢時間隨即結束，雙方並未多做討論。

蔣萬安今質詢先引動漫哏「一袋米扛幾樓」（日文諧音，意為：感受痛苦吧）討論低薪、高物價議題，要求蘇貞昌要多了解年輕次文化，施政才能貼近年輕世代，並指出新生兒人數從2016年的20萬，逐年下滑到2021年的15萬，政府逐年提高預算，但客觀事實就是問題沒改善，政府應重視此問題。

蘇貞昌則答詢表示，行政院現正整合跨部會，針對此問題已有許多政策，將來也會繼續推動執行。

蔣萬安也質詢表示，今天是日本開放自由行，但國人施打高端疫苗者因至今未獲國際認證，去日本還要自費3500元做PCR檢測，且高端因釋放訊息股價波動，被金管會調查多次。

蔣萬安表示，對照當時政府強調國產疫苗是戰略物資，不顧質疑採購五百萬劑高端，現在不僅沒被認證無法成為戰略物資，進一步發展國產次世代疫也落空，政府的說法「都像是大內宣」。

蘇貞昌則答詢，國家能夠自己生產疫苗，就是最能保護國人身體健康「你（指蔣萬安）也主張國產疫苗戰略物資」。

蔣萬安在質詢完受訪時也表示，他質詢就是就事論事，但蘇貞昌並未正面回答，高端什麼時候可以得到認證、什麼時候可以讓民眾免做PCR、什麼時候金管會要公布調查報告，這些都是國人要知道的。

蔣萬安強調，當時花納稅人的錢採購疫苗，現在有很多要被銷毀，也不被日本和WHO認可，「當時大家的質疑都不幸成真」。

2022大選 台北市長 蔣萬安 高端疫苗 蘇貞昌

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