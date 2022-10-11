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鄭運鵬自主期跑攤沒違規？ 張善政競辦批：顏色對就輕放

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。圖／本報資料照
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。圖／本報資料照

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天被質疑自主健康管理期間跑行程違反防疫規定。對此，張善政競選辦公室發言人曾俊豪批評鄭運鵬競辦睜眼說瞎話，桃園市衛生局粉飾太平，「難道顏色對了就輕輕放下？」

曾俊豪表示，衛福部公告白紙黑字寫著自主健康管理期間「禁止參加聚餐、公眾集會等群聚活動」，違反上述自主健康管理規定者，將依傳染病防治法第70條裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

曾俊豪指出，鄭運鵬無視規定，甚至出席多場公開行程，這些都是有憑有據，鄭運鵬競辦卻睜眼說瞎話，甚至連桃園市衛生局都出來粉飾太平，替鄭運鵬背書，市政機器護航，遇到綠色就轉彎，不只違反行政中立，更是眼中只有選舉，沒有防疫。

曾俊豪說，7月時，民進黨新北市議員候選人顏蔚慈同樣在自主健康管理期間跑攤，經民眾檢舉，新北市衛生局依法開罰。一樣的行為，在鄭文燦主政的桃園，卻被輕輕放下，難道顏色對了就對了？

曾俊豪強調，「前有文燦3+11，現有運鵬不+7」，鄭運鵬確診出關，還有一場是跟鄭文燦、衛福部長陳時中同台，每天破萬確診，每天數十條人喪命的數字，對比「北桃三結疫」的草率防疫，格外諷刺。

2022大選 桃園市長 鄭運鵬 張善政

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