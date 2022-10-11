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高金素梅批數位部伸手管控網路 唐鳳：無此權限

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
蘇貞昌今率內閣成員到立法院施政報告並備詢，高金素梅質詢時針對數位發展部議題與蘇揆、唐鳳交鋒。圖／擷取自國會頻道
蘇貞昌今率內閣成員到立法院施政報告並備詢，高金素梅質詢時針對數位發展部議題與蘇揆、唐鳳交鋒。圖／擷取自國會頻道

數位發展部掛牌成立後，其規模、員額及預算引發朝野關注。無黨籍立委高金素梅今天在立法院質詢時質疑，成立數位部是要集中所有數位資訊，方便政府伸手管控。數位部長唐鳳答詢表示，到明年底止約聘人力不會用到15%；數位部也沒有網際網路傳播監理的權限。

蘇貞昌今率內閣成員到立法院施政報告並備詢，高金素梅質詢時針對數位發展部議題與蘇揆、唐鳳交鋒。

她指出，數位部組織規模2署6司，包含數位產業署、資訊安全署2署，數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司，預算218億元，編制預計598人，約聘人員最多可達300人。為何不將現有的國家高速網路與計算中心提升數位效能和行政位階，整合到數位部，效率會更高嗎？

高金素梅質疑，數位部籌辦召集人郭耀煌曾預估編制大概在400人，當行政院內定唐鳳擔任部長後，又從原有編制加上「民主網絡司」，掌理事項包括數位民主研發、公民科技倫理與自律規範，約聘僱比例就暴增到50%，顯然新增的200名約聘僱人員，都是民主網絡司要用的人。

蘇貞昌答詢表示，高金素梅引述外界的疑慮是誤會了，因民間數位尖端人才，並非長期都受公務訓練，政府希望可以引薦相關人才，組織法才會有較寬鬆的進用標準，數位發展部也用得很節制，目前尚未到15%。

唐鳳澄清，數位部並無逐年編列約聘到300人，到明年底止他們約聘人力不會用到15%，也就是在580幾人裡面只有80幾人是約聘，絕大部分是以商調人員辦理是因為，司、署長目前都是常任文官，數位部會恪守行政中立。

唐鳳說，至於民主網絡司就是其他部會的合作司，只是合作的對象不一定是國家對國家，而是民主政體對民主團體之間的關係，所以才取這個名稱；過半的約聘僱都是資安署需要。

高金素梅詢問，唐鳳曾參與2014年太陽花學運，協助架設網路直播，如今上任部長後，是否還主張政府透明性資訊人權嗎？並要求唐鳳回答，是否贊同總統和政要的畢業論文可列為機密封存30年？是否贊成人民納稅錢購買的疫苗價格列為機密？是否贊同進口的天然氣價格列為機密？

唐鳳說，她入閣6年，擔負的工作之一就是開放政府的推動工作，開放政府就是讓事務官理解到，讓人民在擬稿階段就參與討論、就能透明看到資訊，不但可以降低風險，也可以增加創新。不過，高金素梅質疑唐鳳並未回答問題。

蘇貞昌表示，高金素梅的描述和事實差好遠，民主網絡司，唐鳳已經說明，是要和民主政體各方面互動等，並非要把手伸進哪裡，「這是很大的歪樓了，」反而是台灣民主化、透明化，在世界權威機構評比，台灣不但大大進步，且在世界名列前茅。

蘇貞昌說，至於資訊服務種種建制，數位部正是為台灣往這方面提升，「彼此怎麼通，讓它更有為知識發達、迅速掌握資訊做服務，這是唐鳳部長責任在身，並非要去監督人民，這是很大誤會。」

唐鳳 高金素梅 蘇貞昌 數位發展部

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