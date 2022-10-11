蔡總統要打假訊息 柯文哲：做最多的是誰「大家心理有數」

總統蔡英文昨天在國慶文告，除強調建立「民主韌性」是守護台灣的關鍵，並提到要用更透明、民主方式，應對境外勢力的滲透破壞；持續強化錯假訊息的查核機制，台北市長柯文哲今天受訪表示，中共對台灣是一定會假訊息攻擊，這是意料中的事，不過目前在台灣假訊息做最多的是誰，呵呵，大家心理有數。

柯文哲也重批民進黨，台灣面對外界攻擊，但他發現，民進黨攻擊自己國內的政敵，也沒有比較少。

另外，蔡總統提到兩岸問題，呼籲北京當局兵戎相見絕對不是兩岸的選項，表示要解決兩岸問題？柯文哲今天出席台灣燈會在台北記者會，柯也嗆民進黨，「奇怪，這不是平常在做的事嗎？」「可是我做就變成檳榔、芭樂，他們做的都可以，我們做的都不行，所以綠能、你不能。」

柯文哲說，昨天他也去參加國慶典禮，蔡總統說要在理性、平等、相互尊重的條件下，與北京當局要尋求和平解決台海爭議方法，他在想，奇怪，這不是平常在做的事嗎？但他做就變成檳榔芭樂，所以是「綠能、你不能。」