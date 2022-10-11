全民防衛連線 綠委、官員踴躍參與

10多位民進黨立委、各級政府官員以及數十位專家學者、與駐台代表，11日都踴躍呼應立法院成立「全民防衛連線」！民進黨立委林靜儀宣布成立立法院的「全民防衛連線」，民進黨立院總召柯建銘認為這是立法院有史以來最重要的次級團體，也可響應蔡總統在國慶演說「加強4個韌性」的主張。

此次「全民防衛連線」成立大會，包括農委會、內政部、行政院等部會，包括劉世芳、賴品妤等十幾位民進黨立委，無黨籍立委林昶佐，還有數十個民間組織與新加坡、波蘭、捷克、日本、英國與美國等6國駐外人員都參與見證。

全民防衛政策平台

林靜儀表示，台灣是少數受到單一國家長期軍事威脅的國家，小時候對於中國都會有許多軍事預防的文化推廣，但在國民黨馬英九政府時期，台灣民眾與中國對峙的氛圍變得很矛盾，讓整體對中國軍事威脅與入侵野心的敏感度下降，但在許多理念相近的國家政治人物來訪後，中國就加強對台軍事威脅力道。

林靜儀說，蔡英文總統上任後就有推動全民防衛，在烏克蘭戰爭後，台灣民眾更多於烏克蘭人保家衛國的決心感到欽佩，因此在此時更要關注全民國防政策。她指出，「全民防衛連線」不只是立委、民間團體與政府的溝通平台，也會加強對相關議題的監督。

最重要次級團體

「『全民防衛連線』應該是立法院有史以來最重要的次級團體！」民進黨立院總召柯建銘感嘆，團體中立法院8個委員會都有民進黨立委參與，參與的政府部門、專家也橫跨各部門，可見全民防衛的重要。柯建銘也說，此次連線就是響應蔡總統國慶演說提到的「4個韌性」，讓國家能因應更全面的戰爭型態。

新加坡駐台代表葉偉傑說，新加坡在1984年就有成立「全民國防動員署」，以加強國家在軍事、全民、經濟、社會與心理的防禦，近年更因為網路攻擊、假訊息氾濫，新增「數位防禦」，面對日漸複雜的挑戰，分享資訊非常重要，期待未來與全民防衛連線有定期的交流。

防衛不只軍事

日台交流協會副代表橫地晃則用流利的台語致詞，讓全場驚呼連連。他指出，前首相安倍曾說：「台灣有事就代表日本有事。」台灣的安全對於日本與亞太地區都非常重要，此時政府與民間對於全民國防更加參與是非常好的方向，防禦不只是軍事層面，民眾的參與也很重要。

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