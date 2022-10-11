加拿大國會議員訪台見賴清德 挺台加入CPTPP

副總統賴清德今天上午接見加拿大「台加國會議員友好協會」會長暨眾議院國貿委員會主席史葛洛訪問團，他表示，台加之間的交流合作越來越密切，期盼加拿大能支持台灣參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），未來共同合作，創造雙贏，為國際社會創造更好的經濟與未來。史葛洛則說，包括她在內的所有訪問團成員都希望台灣能夠加入CPTPP。

賴清德致詞時首先歡迎史葛洛（Judy Sgro）訪問團一行來台參加雙十國慶，展現對台灣的濃厚友誼，尤其在疫情之後、台海緊張之際，傳達給台灣人民安定的訊息，深具意義。

針對中國以美國眾議院議長裴洛西訪台為藉口進行軍演，賴清德感謝史葛洛在今年8月，立刻對外表達對台灣的支持，強調「民主是生活最重要的元素，加拿大應該要支持為民主奮鬥的國家，也很自豪加拿大沒有向中國屈服」。

賴清德說，他也要利用這個難得的機會，代表台灣感謝加拿大政府，在今年8月中國軍演之後，表達對台海和平穩定的關注，也公開支持台灣參與國際組織，包括「世界衛生組織（WHO）」與「國際民航組織（ICAO）」等。

賴清德表示，台灣與加拿大之間的交流合作越來越密切，特別是在今年年初，台灣與加拿大已經開始進行「投資促進暨保障協議（FIPA）」探索性討論，未來這項協議確定之後，相信一定能夠有更大的進展。此外，加拿大是CPTPP會員國，在台灣申請加入CPTPP之後，希望未來能獲得史葛洛、所有國會議員以及加拿大政府的支持，讓台灣有機會參與。面對全球新產業鏈重組的時刻，也希望能夠跟加拿大共同合作，創造雙贏，為國際社會創造更好的經濟與未來。

史葛洛致詞時表示，非常高興能與副總統見面，這次來訪對她與所有國會議員而言，是很重要的機會，能展現對台灣的支持與關心。

史葛洛說，大家都知道一個道理，就是在最需要、最艱困的時候，才知道誰是真朋友。訪團在台海緊張的時刻，來到台灣訪問，具體展現了對台灣的友誼。

史葛洛提及，在疫情初期，加拿大獲得台灣非常多的幫助，台灣提供加拿大許多口罩與相關設備。事實上，在疫情期間，台灣向全世界展現了非常卓越的領導能力，誠如蔡總統在國慶演說中所言，「要給世界更好的台灣」，在世界需要的時候，台灣也確實提供了很大的幫助。