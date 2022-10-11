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俄空襲烏克蘭致平民傷亡 外交部：強烈譴責戰爭罪暴行
外交部表示，俄羅斯企圖摧毀烏克蘭的能源基礎設施，10日起以飛彈無差別襲擊烏克蘭首都基輔及全國各大城市非軍事目標，造成烏國無辜平民大量傷亡與損失，中華民國台灣政府對俄國違反聯合國憲章以和平方式解決爭端原則，並構成「羅馬規約」戰爭罪及侵略罪等暴行，予以強烈譴責。
外交部發言人歐江安表示，對於遭受俄國無端攻擊而失去家人的烏克蘭家庭，我國政府表達誠摯哀悼及由衷慰問，俄軍血腥非人道的攻擊行動，讓世人看見俄羅斯威權政府以武力非法擴張、侵略踐踏他國領土、恣意戕害人權的邪惡本質。
歐江安指出，我國政府鄭重呼籲俄羅斯尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，儘速以和平及理性的對話化解爭議，台灣再次堅定支持民主陣營一致反對俄羅斯入侵烏克蘭的立場，矢言共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以維護全球的和平與穩定。
台灣將繼續善盡國際社會成員的責任，與理念相近國家深化合作，採取必要的因應作為，協助烏克蘭守土衛國，讓烏克蘭人民早日恢復往昔平靜的生活。
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