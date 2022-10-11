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馬斯克提台灣特區綠委籲抵制特斯拉 蘇貞昌回應了

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部長邱國正（右）與行政院長蘇貞昌，上午到立法院議場備詢。記者林澔一／攝影
國防部長邱國正（右）與行政院長蘇貞昌，上午到立法院議場備詢。記者林澔一／攝影

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）日前建議把台灣設為中國的特別行政區，防止兩岸衝突；民進黨立委趙天麟主張，如果馬斯克的論述不改，應該無限期抵制。國民黨立委楊瓊瓔今天質詢行政院長蘇貞昌表示，特斯拉百分之七十五供應鏈在台灣，政府是否要全面抵制，蘇貞昌回應，「我們並沒有全面抵制計畫，不必在意哪個人講哪句話，這不重要。」

馬斯克日前指出，台灣衝突是不可避免的，故應該把台灣設為一個特別行政區來防止衝突，引起輿論關注；趙天麟更呼籲應該抵制特斯拉。

不過，蘇貞昌今天在立法院備詢時表示，不必在意哪個人講哪句話，對於各種不同意見都有看到，重要的是要看蔡總統、美國總統、日本首相等怎麼講，政府並沒有抵制特斯拉的計畫。

兩岸局勢緊張，共軍不斷在台灣海域周邊進行軍事行動，楊瓊瓔詢問我方究竟是「必戰還是避戰」。國防部長邱國正說，我們沒有絕對必要作戰，我們也沒有逃避作戰，備戰不求戰，備戰不造成戰端，很清楚，應戰不求戰，主動權在中共，如果中共要武力犯台，國軍就會應戰。

馬斯克 特斯拉 蘇貞昌

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