華視總經理、新聞主管都來自三立 藍批公廣集團三立化

國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，公廣集團中的華視，包括總經理藍宜楨、新聞台台長陳雅琳、新聞部採訪部經理蔡菀瑩以及新聞部媒體副理熊鴻斌，之前都任職三立，質疑華視「綠化」，喪失公共、客觀及獨立性。

國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，政府會撥補公廣集團相關經費，因此華視受政府補助，但華視移頻到52台後，不僅收視率遠遠落後該頻段其他台，現還有「三立化」爭議，國民黨會在立院強力監督、審查相關預算，也呼籲身為公廣集團的華視，不要利用製播新聞節目、為執政黨擦脂抹粉。

國民黨立委李德維也諷刺，「難道新聞界沒其他人了嗎？」，華視公廣集團屬全民電視台，不是三立分台，且三立已有54台了，不應「近親繁殖」，三立過去和民進黨派系密切，現在主管人馬進到華視，要懇請這些人忘記在三立的狀況。

國民黨立委林奕華則指出，今年3月31日NCC主委陳耀祥有條件通過華視新聞台遞補案，讓華視進到52台，NCC稱考量為增進市場競爭、消費者權益、內容多樣性及公共利益面向等，但移頻之後，不僅仍都是報新聞未增內容，還不斷出包誇張錯誤，且收視率最低。

林奕華表示，在三立長官們來後，華視面對的困境有解決嗎？反而是看到陳雅琳對駐德代表謝志偉歌功頌德的報導，以及政論節目「三國演義」公開批鬥在野黨，令人質疑華視新聞報導、政論節目是不是「綠化」？未保持公眾、公共、客觀和獨立性。

曾銘宗也點名華視董事長胡元輝表示，根據公共電視法相關條文，公廣集團應屬國民全體，也不得為政黨或政治人物做宣傳，會在立法院好好審查預算，如果華視問題仍嚴重，不排除要求胡元輝下台負責。