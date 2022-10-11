接見加拿大議員訪團 蔡總統：盼加拿大挺台加入CPTPP

蔡英文總統今天早上接見加拿大「台加國會議員友好協會」會長暨眾議院國貿委員會主席史葛洛率領的訪問團，蔡總統表示，期待加拿大支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），共同促進更多經貿合作。

蔡總統表示，在全球疫情爆發後，史葛洛一行是第一個加拿大議員訪問團，後天台灣邊境將解封，相信會恢復更多國際交流。台灣和加拿大是重要的國際貿易夥伴，在所有亞洲國家中，台灣是和加拿大雙邊貿易成長最快速的國家，去年台加貿易額更創下1995年以來最高的增加幅度。

蔡總統表示，今年初雙方共同宣布啟動「投資促進及保障協議（FIPA）」探索性討論， 將打造更公開透明的投資環境，期待不久的未來，將聽到更多好消息。去年台灣正式提出加入CPTPP的申請，台加在經濟領域有高度互補性，期待加拿大支持台灣加入CPTPP，共同促進更多經貿合作，創造更多繁榮。

蔡總統也說，藉這個機會，她要感謝加拿大對台灣的重視和支持，加拿大外交、國防及國貿部長，都在今年8月對中國軍演表達高度關切，隨後加拿大於9月在台海執行自由航行任務，以行動表達守護區域穩定和平。

蔡總統說，加拿大政府也在國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與，她要代表台灣人民表達最深的感謝。期待台加在各領域不段深化交流，也持續攜手合作，捍衛印太區域和平穩定。

史葛洛隨後致詞時表示，她特別肯定昨天中華民國111年國慶大會成功，表演精彩，她熱愛台灣及台灣人，她認為蔡總統的國慶演說內容非常好，她會帶回加拿大與各部長分享，內容提到許多優先事項，都是加拿大感興趣的議題。對加拿大而言，台灣是很重要的朋友，這是雙向、而非單向關係。她認為台灣是世界上非常有價值的夥伴，也是經濟強健的燈塔，對其他朋友也勇於挺身而出。

史葛洛表示，台灣防疫成功，加速全世界對台灣成就的理解，不只是對現在的成就，全世界也更了解台灣的潛力，她也要向全世界發送訊號，「對全世界和平穩定而言，台灣不可或缺」。

史葛洛表示，台灣在俄羅斯入侵烏克蘭之後，捐出上百萬美元及上百噸的物資給烏克蘭人民，她也提到她的其中一位助理就在今年從烏克蘭逃到加拿大，大家一起關切著烏克蘭議題。她也說，台灣在動盪時堅定自己的獨立自主，是希望的燈塔，台灣在貿易上展現了對加入CPTPP合乎標準的作為，加拿大國會友台小組等國會同事，都非常關心這個議題。

史葛洛表示，針對台灣與加拿大啟動「投資促進及保障協議」探索性討論，她認為進展非常順利， 對台灣企業來說是很重要的機會，大家非常關心台加關係，盼未來進一步深化雙邊關係，讓全世界看見。她也說，無論是烏克蘭及伊朗戰爭，大家都努力爭取自己的人權，此時此刻，大家應該把注意力轉向台灣，可以得到更多啟發。