韓國瑜高雄輔選重提愛情產業鏈再掀話題 柯志恩這樣看

高雄市前市長韓國瑜昨晚到高雄輔選，話題及討論還在延續，市長參選人柯志恩之前在網路節目上曾說「未來政見一定沒有愛情摩天輪」，被認為是要切割韓國瑜，韓昨天主動解開這個結，解釋愛情產業鏈構想，還說「我要跟柯教授道歉，是我沒講清楚」，展現高EQ，也是架橋讓柯志恩與韓粉「巧妙和解」。

柯志恩今天到高雄市三民區松江市場掃街拜票，被記者問如何看待韓重提愛情摩天輪、愛情產業鏈？

柯志恩說，韓市長想表達的是高雄有發展愛情產業鏈潛力，不管是觀光或服務業，都有可能性能加值發揮，她也主張高雄服務業與觀光必須多元化，愛情產業鏈若能有振興經濟作用，我們會來好好研究。 韓市長所提的愛情摩天輪是表徵，他要強調的如何提升高雄觀光與服務業，這才是他的重點。

韓國瑜復出輔選首站選在讓他最懷念的城市高雄，為他昔日戰友已故議長許崑源女兒許采蓁輔選，昨晚現場湧入逾3千人，雖沒重現國瑜夜市、三山造勢等瘋狂場景，韓全台輔場首站獻給高雄話題性十足，為選情冷清的港都點燃一把火。

韓國瑜昨天深夜也在臉書發文說，看到這座充滿生命力的城市再度旗海飄揚，熟悉的面孔齊聚一堂，實在非常感動，「見到你們真好，期待讓高雄再次發生奇蹟」。

昨晚6點多，許采蓁競總成立大會現場已擠得水泄不通，韓國瑜紀念商品攤位也和人一樣重出江湖，氣氛強強滾，連出家人也來化緣。主辦單位考量安全及秩序，取消大進場流程，由柯志恩介紹韓國瑜出場，柯大聲疾呼「請大家還給韓團隊最後的公道，就是票投柯志恩、票投許采蓁」，韓隨即小跑步上台，一開口就是「各位鄉親、好朋友大家好久不見」，全場抱以熱烈掌聲來回應這份交心。