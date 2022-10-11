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馬斯克「設台灣特別行政區」蘇揆：他太不了解台灣

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌（左）上午到立法院備詢。記者林澔一／攝影
行政院長蘇貞昌（左）上午到立法院備詢。記者林澔一／攝影

特斯拉執行長馬斯克日前建議，把台灣設為中國一個特別行政區，引發熱議。行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時表示，馬斯克是生意人，在上海有大汽車廠、要推動電動車等，他的講話、思考，「我們不便去批評生意人，總之他對台灣恐怕不太了解。」

蘇貞昌今天率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委謝衣鳯質詢，台積電創辦人張忠謀接受美國CBS電視台「60分鐘」專訪時指出，「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」。

蘇貞昌表示，蔡總統先前在款待美國眾議院議長裴洛西午宴上，張忠謀和台積電董事長劉德音都在座，在當場的對話中，張忠謀說法很懇切，美國當然希望台積電去美國設廠，但劉德音先是接受CNN專訪提到，一個台積電運作，不是拿到工廠就能運作，這有多少台灣人長期的累積、先進技術與團結合作等。

蘇貞昌說，這次張忠謀再明白說，若中共用武力拿台灣，一切都毀了，連台積電都沒有了，對世界的半導體、晶片各種供應鏈是災難。「從這個角度來看，中國不但得不到東西，而且得罪了全世界。」

蘇貞昌表示，台灣需要台積電，台積電也需要台灣這麼一個自由開放、可以讓各方面發展的國家；另外，世界更需要台積電，需要台灣在供應鏈的堅忍地位，蔡總統昨天國慶講話提到，台積電正是供應鏈重要之鑰，不是獨占，而是重中之重的鑰匙。

蘇貞昌也說，台灣讓台積電能在幾十年間發展成這樣，不是一天造成，是台灣整個環境，也因為台積電出了傑出領導人、培養這麼大的團隊，才能在全世界獨占鰲頭，同時也讓世界看見，台灣可以提供這樣的環境，才有這麼多世界大廠紛紛來台設立總部、研究中心等，這也是今天台灣被世界肯定和支持的地方。

至於有民進黨立委說要抵制特斯拉，蘇貞昌答詢表示，一個生意人今天講那樣，明天講那樣，生意人也有跟他不一樣，譬如台積電如果是生意人，人家卻是這樣的水準和立場，各方面讓世界看得見和肯定有其道理。

蘇貞昌也說，馬斯克當然是很成功的企業家，他的立場、講話或風格，各界評論很多，「我不宜以台灣最高行政首長去批評他，」總之他的講話只代表他的見解，但他實在太不了解台灣以及兩岸關係，他的講話遠不如美國總統、日本、英國首相，大家應該更重視這些自由民主國家領導人的言論。

台積電 蘇貞昌 馬斯克

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