【即時短評】國慶焰火望加持連任 翁章梁擺脫未參與台灣燈會遺憾

嘉義縣長翁章梁拚連任，最近接連承辦全民運、國慶焰火活動，受蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃讚賞，有綠營「三巨頭」加持，讓翁連任路更順遂，但部分鄉鎮市長選戰綠營內訌，藍營縣長參選人王育敏又結合無黨參選人，緊追在後，翁章梁仍大意不得。

翁章梁4年初選，與前縣長張花冠支持議長張明達競爭，選後蔡英文出面協調，翁張和解避免分裂，但縣長選戰，張花冠挺退出、民進黨副縣長吳芳銘參選，當初張、吳舉辦台灣燈會，為吳芳銘加持，立委陳明文、翁章梁未參與，少了造勢舞台，雙方關係對立緊張。

選舉結果，翁章梁勝出，張花冠淡出政壇，吳芳銘轉到高雄市府及雲林縣府任職，翁拚連任，與陳明文、蔡易餘聯手爭取全民運、國慶焰火，為翁選前加持，蔡英文在嘉縣得票超過6成，最近接連參加全民運、國慶焰火，顯示對嘉義縣看重以及對翁章梁關愛。

蔡英文昨晚與翁章梁等一起啟動焰火，對陳明文說，「來這裡，不得不向你致意」，稱陳明文是重量級人物，又說嘉義有好執政團隊與立委，才能帶領走向轉型之路，笑著對翁章梁說「我剛才都在說你的好話，你怎麼能帶頭拍手」，現場笑成一片，氣氛輕鬆。

蔡英文說，她前幾天剛來參加全民運開幕，又來看焰火，國慶焰火違睽18年後再次回嘉義，見證嘉義快速進步改變，從農業縣升級農工大縣，中央地方努力下，行政院宣布在台糖太保農場，設科學園區，發展智慧農業、智慧載具及精準健康三大產業聚落。

縣長選戰，國民黨的參選人王育敏結合議會黨團、智庫，猛打長照、青年就業、國慶焰火花費龐大等議題，無黨議員何子凡也批國慶焰火一次性花費逾8千萬元，造成窮縣財政負擔，翁章梁冷處理，老神在在，按既定縣政跑行程，營造繁榮大發展形象，提高聲量能見度。

縣長選戰雖熱不起來，但綠營內訌的太保市長、六腳鄉長內戰升溫，重演上次縣長立委選舉，藍營結合「反明文規定」聯盟，對戰綠營，又有朴子市長選舉藍綠大戰，戰況激烈，是否拖累翁章梁母雞選情待觀察，以上次陳明文立委選戰險勝退出民進黨林國慶，翁章梁面對藍營與在野整合挑戰，仍得步步為營。