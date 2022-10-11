【專家之眼】蔡國慶演說預示生靈塗炭 台人要心領神會

台灣一直有群人說兩岸快打起來了，最新說法是未來五至十年是中共犯台的機會之窗。可能因為講者政黨背景、說太多次與社會科學預測能力侷限？許多人是聽不下去的。但從最近執政高層發言，乃至於國慶演說，讓蔡總統講給大家聽，人民恐怕該正視當前險惡情況了。

首先要知道，兩岸和平現狀已被改變，正快速滑向戰爭。蔡總統從過去當在野黨主席、總統參選人至今，始終堅持以「維持現狀」定調民進黨處理兩岸事務的基本原則。為此該黨前主席林義雄還批評，他不知道「維持現狀」指的是什麼？蔡按照黨綱、台灣前途決議文來說民進黨的立場，有那麼困難嗎？

但直到今年國慶演說，蔡總統還是閃躲質疑，只是重申現狀有被維持住。且看她提到北京當局作為，「已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀」。既然只是威脅，表示現狀猶存。

然而，十月五日民進黨立委、黨團幹事長羅致政質詢國防部長邱國正，關於第一擊定義問題時，羅問部長現狀到底還存在與否？邱說，中國企圖改變現狀，他的作為代表他的企圖，「有些地方他改變了，他要建立新的常態」。

限於篇幅，本文不擬釐清現狀是先被中共還是美國改變，或者爭論動態現狀能否維持問題，只是簡單呈現一個事實：蔡總統每年都講的現狀，自己人都承認已被改變了。那麼，透過這次國慶演講，我們能看到蔡總統打算怎麼面對新形勢呢？

首先是低調表態。今年蔡一改之前挑明講有違憲爭議的「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，代以隱晦的「持續站穩四個堅持的立場」說法，如此低調，不像是在前幾天媒體釋放，為救選情將加強「廣義的抗中保台」論述；奇怪之處還在於，馬前總統才剛批評蔡提互不隸屬惡化兩岸情勢，蔡卻一反過去藍綠惡鬥邏輯未加料回擊。綠營該尖銳卻避免再刺激中共的演說，背後恐怕是政府面對緊張局勢的色厲內荏。

至於面對新形勢實際做法，今年國慶演講首次提到的說詞，把保家衛國概念從國軍擴大到每個國民。蔡說：…最重要的是，我們必須凝聚民心士氣，強化全民的防衛意識。「守土衛國」從來都不只是軍人的事；每一位國民，都是國家的守護者。

對比去年國慶蔡總統說：…我們也有不變的堅持，那就是「確保主權、捍衛國土」，這個信念…是七十二年來，國軍保家衛國、為何而戰的基礎。稍微有點現代戰爭概念者，當然知道全民國防重要性。我國也一直提倡這個概念。但既然是平時就提倡的概念，過去卻還是把保家衛國責任限縮在國軍身上，就是認為外在威脅壓力相較不大，把平時備戰責任託交給國軍就好。

但現在兵凶戰危，蔡的演說除了提及成立全民防衛動員署外，還擴大了參與備戰範圍：這段時間，我看到許多朋友，有年輕爸媽、有上了年紀的阿公阿嬤，也有許多沒有服役經驗的學生。他們不分年齡、性別，自發性參加民間的課程，學習社區防衛、急救照護以及資訊辨識。這正是「守土衛國，你我同行」的最佳詮釋。

用白話文來說，蔡今年的國慶演說其實是在告訴國人，兩岸的和平現狀已經改變了，戰爭迫在眉睫，除了準備參戰外，所有人民，都要有接觸戰損死傷的心理準備。蔡政府的文青語言，背後隱藏的殺伐之氣，台灣人民讀懂了嗎？